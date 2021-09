Kabinet trekt 675 miljoen euro uit voor hogere zorgsalarissen

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), demissionair minister Wopke Hoekstra (Financien) en demissionair premier Mark Rutte na afloop van de eerste dag van de Algemene Politieke Beschouwingen. Beeld ANP

Met het extra geld gaan de middeninkomens in de zorg met 1,5 procent omhoog. Om de maatregel te betalen wordt de zorgpremie jaarlijks 13 euro duurder.

Eerder gaf het kabinet nog geen gehoor aan oproepen uit de Tweede Kamer voor hogere zorgsalarissen. Vorige week werd een motie van de SP en de ChristenUnie aangenomen en daarop trekt het kabinet toch de portemonnee.

Een motie van Geert Wilders om de zorgsalarissen te verhogen, werd vorig jaar aangenomen na een ‘fout’ van een Kamerlid van coalitiepartij ChristenUnie. Stieneke van der Graaf stemde per ongeluk voor de motie, waardoor die een meerderheid haalde. Daarna zei het kabinet de motie niet te gaan uitvoeren.

Kritiek

Dat het kabinet de verhoging van het salaris van zorgpersoneel wil betalen door een hogere zorgpremie, is tegen het zere been van linkse oppositiepartijen. “Het is goed nieuws,” zegt GroenLinks-leider Jesse Klaver over het plan om de zorgsalarissen te verhogen. “Maar er wordt niet aan de wens van de Kamer voldaan.” De Tweede Kamer wil de loonsverhoging betalen door de winstbelasting voor bedrijven op te schroeven.

“In plaats van grote bedrijven voor deze salarisverhoging te laten betalen, gaat iedere Nederlander ervoor betalen,” concludeert Klaver. “Het kabinet voert de motie niet uit,” vindt PvdA-leider Lilianne Ploumen. Volgens haar kiest het kabinet voor “multinationals en niet voor de burger.” “Er ís een meerderheid om die winstbelasting te verhogen,” zegt SP-leider Lilian Marijnissen

Geen begrip voor verdediging Rutte

De verdediging van demissionair premier Mark Rutte dat het “aan de systematiek ligt,” kon ook op weinig begrip rekenen. Een deel van de verhoging (ongeveer 40 procent) moet vanuit de zorgverzekeringswet worden gefinancierd, en kan dus niet van buiten. “Dat is gewoon de wet. Je kan daar niet zomaar van afwijken, daar zijn allerlei redenen voor.” Hoe het overige deel wordt betaald, daar “moeten we uit zien te komen,” stelt Rutte. Verhoging van de winstbelasting (officieel de vennootschapsbelasting) sluit hij daarbij niet uit.

Marijnissen nam hiermee geen genoegen. “Nu zegt de demissionair minister-president: ja, het kan eigenlijk wel, maar ik wil het niet, want dan moet de wet aangepast worden. Het spijt me, maar de Tweede Kamer heeft hierover een uitspraak gedaan.”

Verhouding tussen de kamer en het kabinet

De onenigheid leidde ook tot een discussie over de verhouding tussen de Kamer en het kabinet. Volgens Rutte is het kabinet niet altijd verplicht de wensen van de Kamer in vervulling te laten gaan.” Dat zijn niet de staatsrechtelijke verhoudingen. Het is niet zo dat een motie door het kabinet móét worden uitgevoerd,” aldus de premier op kritiek van Ploumen. Alleen als de Kamer zou “persisteren in een bepaalde dekking, dan is dat een politiek gegeven.”

“Ik weet niet waar de deze demissionaire minister-president de arrogantie vandaan haalt om dit zo naast zich neer te leggen,” zegt Marijnissen daarover. “We laten ons gewoon piepelen,” meent PVV-leider Geert Wilders. “U voert de motie gewoon niet uit als u niet uitvoert hoe die moet worden betaald.”

Een voorstel van Wilders om direct te stemmen over een motie van afkeuring of wantrouwen tegen Rutte over deze kwestie, kreeg geen steun van de Kamer.