Kabinet trekt 300 miljoen euro extra uit voor cultuur

Ook voor het Rijksmuseum is het rustig. Beeld ANP

Het geld wordt op vier manieren verdeeld. Zo kunnen instellingen en festivals die rechtstreeks door de rijksoverheid worden bekostigd meer subsidie krijgen, krijgen de zes rijkscultuurfondsen meer geld om ‘cruciale instellingen’ in de regio en steden zoals musea en poppodia en filmtheaters te steunen en kunnen commerciële producenten en festivals meer geld lenen. Dat geldt ook voor rijksmonumenten.

“Dit pakket heeft vooral als doel instellingen te steunen die essentieel zijn voor de sector als geheel,” stelt minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur). “Door juist deze cruciale culturele organisaties nu te steunen, kunnen zij er na de crisis voor zorgen dat de opdrachtenstroom, ook richting zzp’ers, weer op gang komt.”

Het geld komt bovenop eerdere maatregelen die eind maart door het kabinet werden genomen. Toen besloot Van Engelshoven onder andere dat de huur van Rijksmusea de komende drie maanden wordt opgeschort en dat subsidies blijven doorlopen en eerder worden uitbetaald. Ook konden culturele bedrijven aankloppen bij het coronaloket voor bedrijven, bijvoorbeeld voor werktijdverkorting, en kunnen zzp’ers die in de culturele sector een uitkering krijgen.

Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Beeld ANP

Kritiek

De Cultuurminister kreeg de laatste dagen veel kritiek uit de sector zelf, dat zij te weinig zou doen voor noodlijdende instellingen. De D66-bewindsvrouw stelt nu dat het kabinet ervan ‘doordrongen’ is dat cultuur ‘ertoe doe’. “Juist in deze tijd van crisis blijkt hoe belangrijk kunst is om troost, afleiding en hoop te bieden.”

Vorige week kwamen theaters, concertzalen, musea en festivals zelf al met een voucherregeling. Kaartjes voor toneelstuk, tentoonstelling, wedstrijd of concert dat door de coronacrisis niet doorgaat moeten volgens de sector worden bewaard voor een later moment of worden ingewisseld voor een voucher. Geld terug vragen wordt zo ontmoedigd.

Musea en theatergezelschappen, waaronder het Rijksmuseum en het Koninklijk Concertgebouworkest, stuurden eerder deze week een brandbrief naar Van Engelshoven waarin ze vroegen om een noodfonds. Door de coronacrisis zijn ze in grote financiële problemen gekomen.

Van Engelshoven waarschuwde dat het kabinet niet in staat is om alle inkomsten die musea en culturele gezelschappen nu mislopen te compenseren. Dat kwam haar op Twitter op kritiek te staan van onder andere cabaretière Claudia de Breij. Ze verweet de minister niet te vechten voor de toekomst van cultuur.