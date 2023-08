Kabinet trekt 2 miljard euro extra uit tegen armoede

Sigrid Kaag, demissionair minister van Financien (D66) komt aan bij het ministerie van Algemene Zaken. Beeld ANP

Dat bevestigen Haagse bronnen. Vanavond rond het kabinet de begrotingsbesprekingen voor volgend jaar af.

Met verlenging van een aantal noodregelingen – hogere zorg- en huurtoeslag, kindgebonden budget – voor de laagste en middeninkomens hoopt het kabinet vooral gezinnen te helpen. Uit recente berekeningen van het Centraal Planbureau blijkt dat het aantal mensen in armoede kan stijgen naar één miljoen als allerlei steunmaatregelen eindigen.

Het kabinet legt momenteel de laatste hand aan de plannen voor Prinsjesdag. Heetste hangijzer is de koopkracht van burgers en een dreigende toename van armoede, partijen van links tot rechts willen maatregelen om dat te voorkomen.

Door de plannen van het kabinet gaan bijna alle Nederlanders er volgend jaar in koopkracht ietsjes op vooruit.

Brandstofprijzen

Het kabinet grijpt niet in bij de brandstofprijzen. De belasting op brandstof stijgt volgend jaar weer, nadat die tijdelijk was verlaagd. Maar het kabinet grijpt vooralsnog niet in, waardoor burgers bij de pomp een tientje duurder uit zijn in januari, op een volle tank. De ministers laten het ingrijpen over aan de Tweede Kamer, omdat ingrijpen honderden miljoenen kost en die er momenteel niet zijn. De Tweede Kamer kan het alsnog afdwingen, in het debat na Prinsjesdag, maar zal dan moeten bezuinigen op andere dossiers. Het kabinet legt dat besluit dus bij de Kamer zelf.

Want ook zonder ingrijpen op de brandstofprijzen is het schrappen geblazen voor minister van Financiën Sigrid Kaag en haar collega’s. Nog altijd komen zij bijna 300 miljoen euro tekort om de plannen te kunnen uitvoeren. De ministers moeten vanavond besluiten hoe ze dat gat gaan dichten. Er wordt gedacht aan het verhogen van de winstbelasting voor bedrijven of aan het ophogen van de de belasting voor hogere inkomens.