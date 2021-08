Kabinet terughoudend met toelaten Afghanen die Nederland hielpen

Veel Afghaanse families in de regio’s Kunduz, Takhar en Baghlan zijn ontheemd geraakt sinds het toenemende geweld tussen de Taliban en het Afghaanse leger. Beeld AFP

Afghanen die als tolk voor Nederlandse militairen hebben gewerkt lopen daar gevaar, nu de Taliban grote delen van het land heeft veroverd. Daarom is het kabinet bezig de tolken en hun gezinnen ‘zo spoedig mogelijk naar Nederland over te brengen’, aldus het ministerie van Defensie.

Maar voor andere Afghanen die met Nederland hebben samengewerkt, zoals beveiligers of logistieke medewerkers, is ‘het kabinet terughoudend in het honoreren van verzoeken van niet-tolken’, laat het ministerie van Defensie weten. “Het beeld is dat bij het verruimen van de criteria om naar Nederland overgebracht te worden, er een niet-beheersbare toename volgt in het aantal aanvragen.”

Volgens Defensie zijn er tot vorige week 440 asielaanvragen ingediend door Afghanen die zeggen als tolk te hebben gewerkt. Daarbij is er sprake van een ‘groeiend aantal gefalsificeerde aanvragen’, aldus het ministerie. In totaal zijn 126 aanvragen van Afghanen tot dusver goedgekeurd en van hen zijn 108 tolken en hun gezinnen al in Nederland.

Het kabinet besloot eerder woensdag uitzettingen van Afghaanse asielzoekers het komende halfjaar niet uit te voeren, vanwege de verslechterde veiligheidssituatie in het land. Verschillende partijen in de Tweede Kamer hadden aangedrongen op zo’n moratorium.