Kabinet stopt wildgroei aan fastfoodketens: ‘Gemeenten kunnen nieuwe restaurants weigeren’

Fastfoodboulevard naast de A58 met McDonald's, Burger King, KFC, De Beren en New York Pizza. Beeld Boaz Timmermans/Fos Fotografie

In de strijd tegen obesitas trekt het kabinet de teugels flink aan. De wildgroei van fastfoodketens is veel gemeenten al lang een doorn in het oog, zij zien dat vooral scholieren de verleiding niet kunnen weerstaan om een vette hap te scoren.

Het kabinet springt daar nu op in en komt na een verkenning van de mogelijkheden met een juridische grondslag om nieuwe fastfoodvestigingen te kunnen weren. Daarbij mogen gemeenten zelf uitmaken hoeveel hamburger-, döner- en pizzaketens ze op plekken tolereren en waar de grens ligt. Daarnaast wil het kabinet kijken of ook bestaande restaurants kunnen worden teruggedrongen, maar wetgeving daarvoor volgt later pas.

Betrokkenen erkennen dat het nog een hele puzzel wordt om duidelijkheid te scheppen over ongezonde restaurants: wanneer is er precies sprake van fastfood? Dus hoe en wanneer zo’n lokaal verbod precies ingaat is nog niet duidelijk. “Maar het gaat gebeuren, en het kan ook,” zegt een bron die bekend is met de plannen die naar verwachting deze vrijdag door de ministerraad goedgekeurd worden.

Geen Disneyijsjes meer

En daar blijft het niet bij: marketing van ijs, snoep en snacks die specifiek is gericht op kinderen zal ook worden teruggedrongen. Dat zou in de praktijk betekenen dat bijvoorbeeld ijsjes die vernoemd zijn naar bekende Disneyfiguren niet meer in de schappen mogen liggen.

De maatregelen van het kabinet behoren tot een groot pakket dat een ongezonde leefstijl moet tegengaan. Vorige week werd al bekend dat roken verboden wordt op plekken waar veel kinderen komen, zoals speeltuinen en sportaccommodaties. En ook het aantal verkooppunten van tabaksartikelen wordt drastisch teruggeschroefd.

City Deal

Gemeente Amsterdam houdt zich al langer bezig met het weren van fastfoodketens om overgewicht tegen te gaan. Wethouder Simone Kukenheim (Zorg) heeft in 2021 namens de stad haar handtekening gezet onder de zogenoemde City Deal. Daarmee committeert Amsterdam zich officieel aan een ‘gezonde en duurzame voedselomgeving’.

Volgens Kukenheim is het wrang dat er op bijna elke hoek van de straat snacks en ongezond eten te koop zijn. “Dat helpt niet om jonge mensen gezond te laten eten. Om te voorkomen dat kinderen na of tijdens school naar de snackbar lopen, moet er een gezonde voedselomgeving zijn. Dat betekent dus ook: geen fastfoodverkoop meer bij scholen.”

Plantaardig eten

Een van de doelstellingen van de City Deal is dat het dieet van Amsterdammers vaker uit plantaardig eten bestaat: minimaal 50 procent in 2030 en 60 procent in 2040. Dit ten opzichte van de huidige 39 procent. Dat moet onder meer gebeuren door het aanbod van gezond en duurzaam eten uit te breiden in kwetsbare wijken of rondom scholen en openbare gebouwen. Horecazaken en supermarkten moeten het aanbod van plantaardig voedsel ook verbeteren, ook moet er meer lokaal eten komen.