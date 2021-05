Kabinet stelt versoepelingen uit, Catshuisoverleg afgelast

Beeld ANP

Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Volgens het oorspronkelijke routeboekje naar een open zomer zou het kabinet dit weekend besluiten om vanaf 11 mei meer mogelijk te maken: pretparken en dierentuinen zouden dan gecontroleerd open kunnen, binnen- en buitensport en culturele activiteiten (van bibliotheek tot bioscoop) krijgen ruimte, soms met toegangstesten.

Maar het kabinet durft die stap dus niet aan. Dat zou betekenen dat stap twee pas op zijn vroegst 18 mei kan ingaan.

OMT: weinig ruimte

Leden van het Outbreak Management Team (OMT) meldden eerder al aan deze nieuwssite dat er momenteel weinig ruimte is. De belasting van ziekenhuizen is nog groot met 2700 opgenomen patiënten en de verwachte daling - volgens modellen vanaf deze week - lijkt nog niet duidelijk zichtbaar. “Het OMT zal weer zeggen: wacht tot de daling echt te zien is,” meldt een ingewijde.

Die waarschuwing gaf het Outbreak Management Team de vorige keer ook, maar toen waagde het kabinet alsnog de gok, met de gedeeltelijke heropening van de buitenhoreca en detailhandel. “Bij stap één zeiden we: wacht tot je de daling ziet, dus dat zeg je bij stap twee ook,” zegt een andere bron.

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) zei vrijdag al dat het nog maar de vraag is of er zondag wel een Catshuisoverleg zou zijn. De grafieken van het OMT zouden het kabinet tot een pas op de plaats kunnen nopen. De Jonge: “Als we zien dat die ruimte er op dit moment nog niet is, dat we beter even kunnen wachten, dan heeft een Catshuisoverleg niet zoveel zin.”