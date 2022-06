Kabinet stelt besluit over opening Lelystad Airport met twee jaar uit

Lelystad Airport wacht al jaren op een politiek besluit over de toekomst. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Morgen bepaalt de ministerraad definitief of de besluitvorming nog eens met jaren op zich laat wachten. Eerder kondigde het kabinet nog aan om dit jaar een knoop door te hakken.

Waarom het besluit vooruit wordt geschoven, zeggen de bronnen niet. Wel is duidelijk dat Lelystad Airport problemen heeft met het in orde krijgen van een natuurvergunning. Een aanvraag werd afgewezen, omdat de stikstofberekeningen van het vliegveld niet juist waren.

Morgen buigt de ministerraad zich ook over de plannen om het jaarlijkse aantal vluchten vanaf Schiphol te beperken. Nu mag Schiphol per jaar nog 500.000 vluchten uitvoeren, maar vorige week werd al bekend dat dit aantal met 50.000 tot 60.000 omlaag gaat.

Schiphol wil vandaag nog geen commentaar geven. De luchthaven komt volgens een woordvoerster morgenmiddag na de ministerraad met een reactie omdat dan naar verwachting de officiële besluitvorming naar buiten komt.

“Geen uitstel maar afstel”

Tweede Kamerlid Suzanne Kröger (GroenLinks) over het besluit van het kabinet: “Deze stikstofcrisis vraagt moed. Moed om tegen boeren te zeggen dat het zo niet verder kan. En moed om vandaag nog te besluiten dat Lelystad Airport niet open kan. Geen uitstel maar afstel. Daarnaast is het nieuws over de krimp van Schiphol een belangrijke eerste stap. Dat zorgt voor een betere natuur, minder uitstoot van schadelijke stoffen en minder geluidsoverlast voor omwonenden.”

Lelystad Airport wacht al jaren op een politiek besluit over de toekomst. De luchthaven is de afgelopen jaren geschikt gemaakt om grotere verkeersvliegtuigen te ontvangen. De bedoeling was dat er vakantievluchten naartoe zouden gaan, zodat Schiphol zich kan richten op zijn rol als internationale overstapluchthaven.

Het politieke draagvlak voor deze capaciteitsuitbreiding van de Nederlandse luchtvaart is de laatste jaren flink afgenomen. De opening van Lelystad Airport is mede daarom al meerdere keren uitgesteld. Milieuorganisaties Greenpeace, Natuur en Milieu en Milieudefensie lieten eerder al weten blij te zijn dat Lelystad Airport geen natuurvergunning krijgt. ‘Maar nu is het tijd om dit plan echt af te blazen,’ meldden zij.