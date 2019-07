Kabinet schrijft wedstrijd uit voor klimaatmiljoenen

Het geld gaat naar projecten die dit jaar óf volgend jaar in gang worden gezet. Die snelheid is nodig vanwege de Urgenda-uitspraak. De rechter bepaalde dat Nederland in 2020 een kwart minder CO2 moet uitstoten dan in 1990. Hoewel dat doel niet wordt gehaald, neemt het kabinet wel maatregelen om enigszins in de buurt te komen.



Tot nu toe spendeerde de regering jaarlijks 8 miljoen euro aan de ‘circulaire economie’. Daar kwam vorig jaar eenmalig 22,5 miljoen bij, en nu nog eens 80 miljoen euro. “Ik hoop dat wij zoveel mogelijk goede ideeën kunnen financieren,” zegt staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Milieu). “Wat mij betreft is the sky the limit. Ik wil bedrijven en overheden uitdagen om projecten aan te dragen die zoveel mogelijk CO2 besparen.”

Oude uniformen

Van Veldhoven wil zo een einde maken aan verspilling. “We gaan naar een wereld met tien miljard inwoners en al die mensen hebben straks gemiddeld meer te besteden dan nu. Ook mensen in Afrika en Azië worden rijker en consumeren meer. Daarvoor zijn zóveel grondstoffen nodig dat we drie planeten zouden moeten hebben.”

Daarom wil zij dat afval meer dan nu wordt hergebruikt. Als voorbeeld noemt Van Veldhoven het hergebruik van politie- en legeruniformen. Tot dit jaar werden oude uniformen massaal verbrand. Nu worden ze doorverkocht en gerecycled tot grondstoffen, voor onder meer handdoeken en meubels.

Ook de overdaad aan plastic in de supermarkt kan dankzij de klimaatmiljoenen van het kabinet worden aangepakt. “Zelf koop ik regelmatig van die plastic bakjes met snoeptomaatjes,” zegt Van Veldhoven. “Supermarkten bieden die in plastic bakjes aan, omdat mensen willen zien of tomaten niet schimmelen. Er is nu een bedrijfje dat kartonnen bakjes met kijkgaatjes maakt. Het product is daardoor net zo goed beschermd, maar het bakje kan straks gewoon bij het oud papier. Dat soort ideeën juich ik toe.”

Matrassen

Een ander voorbeeld van de staatssecretaris: “Ik was bij matrassenmaker Auping op bezoek, een familiebedrijf met een visie. We gooien gezamenlijk 1,2 miljoen matrassen per jaar weg. Dat is, als je ze achter elkaar legt, van hier naar Moskou. Dat textiel gaat nu de verbrandingsoven in. Als je die enorme berg aan vezels opnieuw kunt gebruiken, zijn er legio mogelijkheden. En het levert een enorme afname van de CO2-uitstoot op.”

Eind juni bleek dat het kabinet ongeveer 500 miljoen euro uittrekt voor extra Urgenda-maatregelen. Dat levert een reductie van 4 megaton CO2 op: nog niet de helft van de 9 megaton die nodig is om aan de Urgenda-uitspraak te voldoen. Behalve het geld dat nu naar ‘circulaire economie’ gaat, worden de miljoenen onder meer besteed aan de sluiting van een kolencentrale in Amsterdam en aan publiekscampagnes voor energiebesparing.