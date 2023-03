Kabinet schrapt per direct de laatste coronaregels: testen en isoleren hoeft niet meer

Ernst Kuipers, D66-minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Beeld ANP / ANP

Het kabinet besliste vrijdag over het schrappen van het test- en isolatieadvies, meldt minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66) na afloop van de ministerraad. Hij spreekt van een bijzonder moment. Volgens hem zit Nederland nu ‘echt in een andere fase'. “Gelukkig heeft vrijwel iedere Nederlander een vorm van afweer, dus we kunnen corona gaan beschouwen als een normaal luchtwegvirus.”

Een standaard herhaalprik komt er niet; mensen die ziek zijn of grote risico's lopen op een ernstig verloop na besmetting kunnen via hun specialist wel een vaccinatie krijgen.

Verder roept het kabinet iedereen op ‘het gezonde verstand’ te blijven gebruiken bij griep- of verkoudheidsklachten. Thuisblijven bij gesnotter of gekuch is verstandig, net als handen wassen, goed ventileren en kwetsbare personen ontzien als je corona- of griepachtige klachten hebt.

Alledaagse infectieziekte

Extra protocollen rond testen en isolatie – zoals die nu nog gelden – zijn dus niet meer nodig. Daarom krijgen scholen vanaf 15 maart geen coronatests meer. Wel blijven zelftests en mondkapjes nog dit hele jaar gratis voor mensen die in de medisch kwetsbare categorie vallen, ouderen en mensen met afweerproblemen.

Drie jaar geleden ging het land voor het eerst in lockdown, moesten cafés, theaters, sportclubs en scholen dicht. Maar langzaam veranderde het virus van aard en nam de immuniteit toe. De pandemie is voorbij en corona bereikt een endemische fase. Daarom kan de crisisaanpak helemaal overboord. Hoewel het aantal ziekenhuisopnames nog wel gestegen is, naar nu gemiddeld 146 nieuwe patiënten per dag, beschouwt het kabinet het coronavirus als een alledaagse infectieziekte.

OMT-advies

Het Outbreak Management Team (OMT) zette de coronaseinen al op groen na het 146ste overleg over het virus. ‘Het feit dat het OMT nu aangeeft dat ook de laatste specifieke maatregelen, zoals testen bij klachten en het isolatieadvies, kunnen vervallen, is een mijlpaal’, schreef Jaap van Dissel in zijn laatste corona-OMT-advies aan het kabinet. ‘Dit gaat tegelijkertijd gepaard met onzekerheid en onvoorspelbaarheid van de ontwikkeling van nieuwe varianten, en het verloop van de afweer. Dit vraagt om zorgvuldige en goed afgestemde communicatie. Daarom komt er vanaf vandaag ook een nieuwe publiekscampagne’, schrijft Kuipers.

De GGD-teststraten gaan ook sluiten. Wie voor een buitenlandse reis een herstelbewijs nodig heeft, zal op zoek moeten naar een commerciële teststraat.