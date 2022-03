Kabinet schrapt laatste coronaplichten: mondmasker in ov, toegangstest en inreistest hoeven niet meer

Amsterdamse trambestuurder houdt in de gaten of iedereen zijn mondkapje goed draagt. Beeld Nosh Neneh

“Het is mogelijk en verstandig om verder te versoepelen,” meldt minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid (D66) dinsdag na kabinetsberaad over de laatste coronaregels. “Corona gaat niet meer weg, het blijft een besmettelijk virus. We zitten in een veel gunstiger situatie nu. Veel mensen zijn gevaccineerd, hebben een boosterprik gehad. Maar nooit meer ingrijpen kan ik niet beloven, er kan een situatie komen van afnemende immuniteit of een nieuwe variant.”

“Het aantal ziekenhuisopnames neemt wat toe, gemiddeld dagelijks met 220. Maar ziekenhuizen kunnen het goed aan. Ook de besmettingen liepen de afgelopen periode wat op, dat hadden we verwacht, dat is niet vreemd. Dat komt door de versoepelingen en daaropvolgend carnaval en de voorjaarsvakantie.”

Groen licht

Per 23 maart zijn veel van de laatst overgebleven coronarestricties dus verleden tijd. De 3G-coronapas verviel al eerder, het toegangstesten voor concerten of nachthoreca (het zogenoemde 1G) verdwijnt ook. Het mondkapje zal in trein of bus niet meer verplicht zijn, al herhaalt Kuipers dat het geen kwaad kan om een mondneusmasker te dragen op drukke plekken.

De adviseurs van het Outbreak Management Team gaven maandag al groen licht voor het opheffen van restricties, al waarschuwen de experts wel dat het aantal infecties nog altijd hoog is. Gemiddeld raakten de afgelopen tijd ruim 60.000 mensen per dag besmet met de omikronvariant en kwamen er dus dik tweehonderd coronapatiënten per dag bij in het ziekenhuis. ‘De infectiedruk door corona is nog hoog,’ schrijft het OMT. ‘Niet duidelijk is of er al een piek bereikt is.’

Isolatieregels

De test-, isolatie- en quarantaineregels blijven voorlopig wel van kracht, het OMT ziet geen aanleiding deze aan te passen. Wel vervalt mogelijk de testplicht en coronapas voor internationale reizigers.

Na deze laatste horde kan het kabinet zich richten op de langetermijnaanpak van het virus. Virologen verwachten namelijk de komende ‘maanden tot jaren nog regelmatig perioden met een hoog aantal besmettingen’, aldus het OMT. Ventilatienormen, thuiswerkprotocollen en andere virusremmende basismaatregelen moeten dus verder worden uitgewerkt en voorbereid.

Overigens zijn er op kortere termijn ook nog wat alarmsignalen: in het Verenigd Koninkrijk stijgen de aantallen besmettingen en ziekenhuisopnames weer, mogelijk aangejaagd door een nieuwe subvariant en/of afnemende immuniteit.