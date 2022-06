Kabinet: Schiphol moet vanwege het geluid fors krimpen

“Dit is een historische doorbraak,” aldus Dewi Zloch van Greenpeace. Beeld ANP / ANP

Volgens luchtvaartminister Mark Harbers (I&W) moet er ‘een nieuw evenwicht komen’ tussen ‘het belang van een goede internationale luchthaven, het bijhorende goede vestigingsklimaat en het belang van een betere en gezondere leefomgeving’.

“Ik wil zekerheid en perspectief bieden aan zowel de luchtvaartsector als aan omwonenden,” stelt Harbers. “Dit besluit bevat helaas een moeilijke boodschap voor de luchtvaartsector, die nog volop aan het herstellen is van de ingrijpende gevolgen van de coronapandemie. Maar omwonenden hebben overlast van vlieggeluid en maken zich zorgen over de effecten van luchtvaart op hun gezondheid, de natuur en het klimaat.”

De ingreep is het gevolg van de al jarenlange overschrijding van de geluidsregels rondom Schiphol die keer op keer de afspraken ondermijnt. Omdat de politiek de geluidsregels nooit in een wet heeft vastgelegd, kunnen ze tot nu niet worden afgedwongen. Dat zal over anderhalf jaar veranderen. “De komende periode zullen we het besluit over Schiphol verder uitwerken,” aldus Harbers, “in samenspraak met omwonenden en alle betrokkenen in de luchtvaart.”

Dramatisch

Volgens het ministerie kan Schiphol met dit aantal vluchten haar internationale netwerk aan bestemmingen behouden. Maar dat wordt door de luchtvaartsector betwijfeld. “Het is een fundamenteel politiek besluit dat voor KLM dramatisch zal uitvallen,” zegt KLM-topman Pieter Elbers in een interview in deze krant. “Dan moeten we diep in ons netwerk en ons bedrijf ingrijpen.”

“Het lijkt er sterk op dat het kabinet bewust bezig is de luchtvaart de nek om te draaien en daarmee Nederland het lelijke eendje van Europa te maken,” zegt voorzitter Marnix Fruitema van Barin, de branchevereniging van luchtvaartmaatschappijen op Schiphol. “In geen enkel land neemt men zodanige maatregelen als men in Nederland doet. Die 60.000 vluchten zullen in rap tempo over de landsgrenzen wordt ingevuld.” En: “Dit is nooit besproken met de luchtvaartsector en druist in tegen het regeerakkoord van dit kabinet. Het zal tevens vliegen onmogelijk maken voor mensen die minder te besteden hebben.”

Tegenstanders zijn blij met de ommezwaai van het kabinet. Volgens Matt Poelmans van bewonersgroep ORS Bewoners is het besluit ‘een duidelijke kentering’. “Het kabinet pleegt echt een trendbreuk, die ook nodig is om woningbouw in de regio te laten plaatsvinden.”

Gematigde krimp

Maar de ingreep gaat volgens hem niet ver genoeg. “Volgens ons is beperking tot 350.000 vliegbewegingen mogelijk. “Groei van de luchtvaart en een gezonde leefomgeving gaan niet goed samen, dus wij pleiten voor gematigde krimp, door kortere vluchten te vervangen door de trein. Maar ook het aantal overstappers terugbrengen, omdat we daar toch niks aan verdienen. En de tickettaks kan fors omhoog.”

Volgens Sijas Akkerman van de Natuur- en Milieufederatie Noord Holland, is krimp sowieso nodig omdat het RIVM eerder deze week met een rapport kwam over de gezondheidseffecten van het vliegverkeer. Uitstoot van fijnstof kan volgens het milieu-instituut mogelijk de kans op vroeggeboortes vergroten en ademhalingsklachten verergeren.

“Ook dat onderzoek maakt weer duidelijk dat Schiphol de gezondheid van 2,2 miljoen omwonenden aantast,” zegt Akkerman. “We verleiden tientallen miljoenen buitenlanders om op Schiphol over te stappen, omdat we daarmee winst zouden maken. Maar geld verdienen is niet belangrijker dan onze gezondheid.”

De krimp gaat hem dan ook niet ver genoeg. “De overheid moet oude, extra vervuilende, toestellen onmiddellijk verbieden op Schiphol te vliegen. Ook opstijgen boven dichtbevolkte gebieden bij Schiphol moet worden verboden en Schiphol moet versneld inzetten op schonere, synthetische brandstoffen.”

Greenpeace reageerde bij voorbaat al op de krimpplannen: “Dit is een historische doorbraak,” aldus Dewi Zloch. “Het is goed dat het kabinet inziet dat Schiphol al jaren alle grenzen voorbij vliegt op gebied van herrie, stikstof, ultrafijnstof en klimaat. Dit is een noodzakelijke stap. Het is niet meer van deze tijd om dagelijks tientallen keren op Londen, Brussel en Parijs te vliegen.”

Fonds voor werknemers

Volgens vakbond FNV moet het kabinet een fonds oprichten voor mensen die werken in de luchtvaartsector en hun baan kwijtraken vanwege het besluit. “Voor de mensen in de luchtvaart levert dat zorgen op over hun baan,” zegt Joost van Doesburg van FNV. “Daarom willen wij een luchtvaartfonds dat ruimhartig compenseert bij een eventueel banenverlies.” Met het geld zouden werknemers zichzelf moeten omscholen naar een andere baan.

Hoeveel banen er zullen verdwijnen door de krimpplannen is niet duidelijk. Op en rond Schiphol zijn 68.000 mensen direct voor hun werk afhankelijk van de luchthaven. Als dat aantal ook 12 procent krimpt gaat het om bijna 8200 banen.