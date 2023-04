Kabinet ruziet over autobelastingen: benzine waarschijnlijk duurder

Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie). Beeld ANP

Het zou gaan om zo’n 5 cent per liter, bevestigen bronnen rond het kabinet een bericht hierover van de NOS. Tijdens een overleg van de meest betrokken ministers is dinsdagochtend ruzie uitgebroken toen minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) zijn plannen ontvouwde voor extra klimaatmaatregelen.

Het gaat om een scala van plannen die zowel woningbezitters, industrie, landbouwers als autorijders raken. Voor die laatsten wil Jetten ook de aanschafbelasting (bpm) verhogen. Ministers van VVD en CDA hebben dat plan afgewezen, omdat het de aanschaf van auto’s voor veel burgers onbetaalbaar zou maken.

De komende week wordt nog onderhandeld over de plannen van Jetten. In het regeerakkoord is afgesproken dat Nederland de CO 2 -uitstoot in 2030 met minimaal 55 procent moet hebben verminderd. Dat doel wordt niet gehaald, berekende onlangs nog een speciale commissie van ambtenaren. Er moeten nog pijnlijke extra maatregelen worden genomen om dat doel wél te halen.

Lagere en middeninkomens

Jetten zei maandagavond in de Tweede Kamer dat hij de pijn zo veel mogelijk over iedereen wil verspreiden: bedrijven én burgers, waarbij het kabinet er oog voor zal blijven houden dat ook lagere en middeninkomens er niet door in de problemen raken.