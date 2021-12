Kabinet-Rutte IV bijna rond, volgende week presentatie coalitieakkoord

Sigrid Kaag (D66) na een collectief gesprek met informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees over de kabinetsformatie. Beeld ANP

Volgens ingewijden wordt gedacht aan een presentatie op maandag of dinsdag. Het akkoord betekent overigens nog niet dat er eerdaags een kabinetsploeg met ministers en staatssecretarissen op het bordes bij de koning staat. Zodra de coalitiedeal is gepresenteerd, gaan de partijen kandidaat-bewindslieden polsen. Al moet worden opgemerkt dat dat spel achter de schermen al gaande is.

Volgens bronnen bevat het akkoord deals over klimaat, de woningnood, de stikstofproblematiek, maar ook over het (deels) gratis maken van de kinderopvang.

De afgelopen week werden grote thema’s nogmaals besproken aan de onderhandelingstafel. Er moest nog wat pijn worden weggeslikt, omdat er te veel geld nodig was voor het totaalplaatje, meldden bronnen eerder. De fracties van de betrokken partijen moeten nog wel akkoord gaan met het resultaat, maar een deel van hen heeft al meegeschreven aan hoofdstukken.

Ministersploeg

Voor de presentatie van de ministersploeg wordt gemikt op de eerste of (die optie is waarschijnlijker) de tweede week van januari. Mogelijk duurt het dit keer langer, omdat er meer bewindslieden moeten worden gescreend door de AIVD. Na alle kritiek dat de werkdruk te hoog is voor ministers en staatssecretarissen, zijn de vier partijen het erover eens dat het werk over meer bewindspersonen moet worden verdeeld. Gedacht wordt aan zo’n dertig bewindslieden. In 2017 waren dat er nog 24.