Kabinet reserveert 3,1 miljard voor energiesteun aan mkb, regeling vanaf april

Bakkers hebben het vanwege de stijgende prijzen van grondstoffen en energie het aanzienlijk moeilijker gekregen. Vanaf april 2023 kunnen ze steun aanvragen om hun hoge energiekosten iets te drukken. Beeld OLAF KRAAK/ ANP

De steun geldt wel pas vanaf komend voorjaar: doordat het invullen van de regeling tijd kost en de ingreep getoetst moet worden aan Europese regels, gaat het loket waar de steun kan worden aangevraagd naar verwachting niet voor april 2023 open. Tot die tijd gaat de fiscus wel soepeler om met verzoeken om belastinguitstel.

Daarnaast hebben banken aangegeven bereid te zijn ‘sneller en soepeler’ leningen te verstrekken. De regeling geeft wat meer zekerheid aan de banken dat een mkb’er de leningen kan aflossen.

Bakkers, slagers, tuinders

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken) zegt op deze manier ‘in de kern gezonde bedrijven’ te willen helpen. Het gaat vooral om bakkers, slagers en tuinders: relatief kleine ondernemingen die veel energie gebruiken. “Zij willen namelijk over het algemeen besparen en verduurzamen, maar ontkomen tegelijkertijd door hun type productieproces of dienstverlening niet aan een groot energieverbruik.”

Details van de regeling kwamen eerder al naar buiten: bedrijven komen in aanmerking als hun energiekosten overeenkomen met minstens 12,5 procent van hun omzet. De steun gaat alleen naar middelgrote en kleine bedrijven (maximaal 250 werknemers) met een verbruik van 5000 kuub gas of 50.000 kilowattuur aan stroom. Bedrijven die voldoen aan de voorwaarden, kunnen de helft van de stijging van de energiekosten vergoed krijgen ten opzichte van de ‘drempelprijs’ (1,19 euro per kubieke meter gas en 35 cent per kilowattuur elektriciteit).

Per onderneming geldt een maximumbedrag van 160.000 euro. Vanwege Europese regels geldt voor landbouwbedrijven, zoals de glastuinbouwers die ook door de hoge energieprijzen in de problemen dreigen te komen, een maximum van 62.000 euro.

