Kabinet rekent op nieuwe vaccinatieronde in najaar: ‘Kans is reëel’

De werking van vaccins neemt af na verloop van tijd. “Het is niet helemaal zeker of die ronde dan voor iedereen gaat gelden,” zei minister Kuipers vrijdagmiddag na afloop van de ministerraad. Het besluit kan nu sneller genomen worden omdat niet gewacht hoeft te worden op een Gezondheidsraadadvies, stelt Kuipers.

“Met de ervaring die we nu hebben kunnen we de variabelen goed inschatten: hoe staat het met de besmettingen, een eventuele nieuwe mutant, welke vaccins we hebben. Aan de hand van dat protocol kan het RIVM nu wekelijks beoordelen of er een moment is gekomen dat we opnieuw moeten gaan prikken, en zo ja: voor welke doelgroep? Dat kan dan dus veel sneller.”

Zo min mogelijk maatregelen

GGD’en hebben wel zes weken nodig na een besluit om een vaccinatiecampagne op volle toeren te laten draaien. “Het blijft een zeer besmettelijk virus dat je meerdere malen kan krijgen,” zegt Kuipers. “We sturen op zo min mogelijk maatregelen, we moeten bij onszelf kijken hoe we de risico’s voor mensen in onze eigen omgeving kunnen verkleinen.”

Omdat de Eerste Kamer de tijdelijke coronawet heeft weggestemd, moet het kabinet nu vaart maken met een update van de permanente Wet publieke gezondheid, zodat eventuele nieuwe Covidmaatregelen wel een wettelijke basis houden. “Ik hoop dat we die voor de zomer aan de Kamer kunnen aanbieden.”