Kabinet raamt begrotingstekort dit jaar op 68 miljard euro

Minister Wopke Hoekstra van Financiën (CDA). Beeld ANP

Dat was ‘een hele grove inschatting’, zegt hij nu. Er lag geen macro-economische raming van het Centraal Planbureau (CPB) aan ten grondslag en de schatting was niet doorgerekend. Het kabinet heeft inmiddels ook meer inzicht in de uitgaven aan de steunmaatregelen die getroffen zijn om bedrijven door de coronacrisis te loodsen en in de misgelopen belastingopbrengsten.

Premier Mark Rutte spreekt in zijn wekelijkse persconferentie nog altijd van ‘een tekort van astronomische omvang’. Hij benadrukt ook dat Nederland zich die dure steunmaatregelen kan veroorloven doordat de overheidsfinanciën de afgelopen jaren op orde zijn gebracht. “Dat we met zijn allen in staat zijn om dit mogelijk te maken, komt doordat we buffers hebben opgebouwd.”

Werkloosheidsuitkeringen

De huidige inschatting is dat er dit jaar bijna 30 miljard euro minder binnenkomt aan belastingen. De uitgaven daarentegen vallen zo’n 39 miljard euro hoger uit dan vorig jaar op Prinsjesdag werd voorzien. Dat komt niet alleen door de noodmaatregelen, maar ook door sterk gestegen uitgaven aan werkloosheidsuitkeringen.

Ook met al die extra informatie blijft de raming ‘erg onzeker’. Ook het CPB waarschuwt dat de economische ontwikkelingen zich heel moeilijk laten voorspellen zolang het nieuwe coronavirus niet helemaal is bedwongen. Daarom werkt de belangrijkste economische raadgever van het kabinet met verschillende scenario’s. Op Prinsjesdag in september komt het kabinet met een nieuwe raming.

Het geraamde begrotingstekort komt neer op 8,7 procent van het bruto binnenlands product (bbp), ofwel de totale omvang van de economie. De staatsschuld loopt op naar 491 miljard euro, ofwel ruim 63 procent van het bbp.