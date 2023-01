Kabinet passeert zorgwaakhond en wil vaart maken met clustering kinderhartchirurgie

Minister Ernst Kuipers kiest ervoor om een belangrijke aanbeveling van de zorgwaakhond te negeren. Beeld Bart Maat/ANP

De discussie over centralisering van kinderhartchirurgie sleept al decennia. Vorig jaar besloot het kabinet om de ingewikkelde ingrepen voortaan te clusteren in de ziekenhuizen van Rotterdam en Utrecht, maar daarna ontstond een felle discussie tussen de ziekenhuizen over de kwaliteit van zorg en de gevolgen van sluiting van de afdelingen. De locatiekeuze zou onvoldoende onderbouwd zijn, klonk de kritiek bij kenners en in de Tweede Kamer.

Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66) liet daarom een analyse maken door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), maar kiest er nu alsnog voor om een belangrijke aanbeveling van de zorgwaakhond te negeren. Dat blijkt uit een brief die hij maandag aan de Tweede Kamer stuurde.

Geduld

De Nederlandse Zorgautoriteit pleitte in december voor een pas op de plaats en geduld: eerst moeten de ziekenhuizen alle voors en tegens afwegen en andere takken van de zorg bij de discussie betrekken, voordat de hartchirurgie voor kinderen geclusterd wordt. Maar daar wil Kuipers niet op wachten.

Dat traject zou te veel tijd kosten, terwijl het noodzakelijk is dat de kwaliteit van kinderhartchirurgie snel beter wordt. ‘Die langere tijd verhoudt zich niet tot de urgentie van dit onderwerp,’ schrijft de minister.

Jaarlijks worden er zo’n 180 baby’s geboren met een hartafwijking. Het aantal chirurgen dat hen kan helpen is beperkt. Als deze ingewikkelde operaties op nog maar twee plekken uitgevoerd worden, groeit de ervaring, kennis en kunde van de artsen en stijgen de overlevingskansen, concluderen experts en specialisten zelf.

Als de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) akkoord gaat met dit plan van Kuipers, moet er voor 1 april een uitgewerkt concept liggen om de kinderhartchirurgie voortaan nog in twee ziekenhuizen te vestigen, in plaats van in vier of vijf.