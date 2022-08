Kabinet passeert voor het eerst gemeente en geeft vergunning voor asielopvang in hotel

Een groep ondernemers uit de provincie Groningen deelt tentjes uit aan wachtende asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door de drukte slapen mensen daar soms noodgedwongen buiten. Beeld Vincent Jannink/ANP

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) heeft de Tweede Kamer laten weten dat overleg met die gemeente niet tot een akkoord heeft geleid. Daarom passeert het kabinet de gemeente en geeft het het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) toestemming er asielzoekers op te vangen. In het hotel kunnen nu tachtig gasten terecht. In potentie kunnen er driehonderd vluchtelingen worden opgevangen. Het COA heeft het hotel al gekocht.

‘Hoewel alle partijen hard werken om juist voor de korte termijn al tot oplossingen te komen, heeft dat nog niet geleid tot een doorbraak. De nood is heel hoog. Zonder maatregelen komen we in oktober duizenden opvangplekken tekort,’ schrijft de staatssecretaris aan de Tweede Kamer. ‘De noodzaak om aanvullende opvangplekken te realiseren is zo groot dat het kabinet heeft besloten een uitzonderlijke stap te zetten.’

Volgens Van der Burg gaat het om een eerste stap en zullen er ook locaties in andere gemeenten zullen volgen.

Bestemmingsplannen aanpassen

Vorige week maakte het kabinet bekend bestemmingen van gebouwen, die kunnen fungeren als asielzoekerscentrum, aan te passen als een gemeente weigert dat te doen. Op dezelfde manier worden mogelijk ook tijdelijke opvanglocaties en de aanleg van een cruiseschip geforceerd. Het kabinet zegt liever niet te willen dat het zo ver komt, maar houdt sinds vorige week dit instrument paraat.

Het rijk ziet zich genoodzaakt het zogeheten Ruimtelijk ordeningsinstrumentarium in te zetten om op korte termijn opvang te realiseren. Als een opvanglocatie niet in een bestemmingsplan past, kan dat geregeld worden via een omgevingsvergunning. Het streven is nog steeds dat de gemeente die verleent, maar ‘als het lokale bestuurlijke draagvlak ontbreekt’ zal het rijk dat doen.

Om de asielcrisis het hoofd te bieden, werkt de staatssecretaris op korte termijn aan een wetsvoorstel waarbij gemeenten een wettelijke opvangtaak krijgen. Daarbij krijgt het rijk een dwingend juridisch instrument tot haar beschikking.

Al sinds 2019 proberen COA en regering nieuwe opvanglocaties te vinden, maar er is nog steeds een groot tekort omdat veel gemeenten niet (meer) willen en omdat die gemeenten de handen vol hebben aan de opvang van Oekraïners.

Demonstratie tegen komst ‘asielzoekershotel’