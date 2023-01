Kabinet overweegt verplichte gedragscode voor seksuele intimidatie op werk

Beeld Getty Images

Dat melden ze in een vrijdag naar de Kamer verstuurd actieplan tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag, waar ze 11 miljoen euro in willen steken. Wetten en regels moeten voorkomen dat mensen over de grens gaan en ervoor zorgen dat ze sneller worden bestraft als ze dat doen.

Het plan is een verzameling acties en ideeën, waarvan een deel ook al aangekondigd is en in voorbereiding. Zo lopen er meerdere onderzoeken naar het probleem en mogelijke oplossingen, bijvoorbeeld naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in de danssector, het onderwijs en op straat.

Aanstaande zondag is het precies een jaar geleden dat de The Voice Of Holland-aflevering van BOOS online kwam.

Minister Dilan Yesilgöz (Veiligheid en Justitie) heeft in oktober vorig jaar al een voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd om de definitie van een seksueel misdrijf te verruimen. Zo moet het ook strafbaar worden om seks met iemand te hebben in de wetenschap of bij het vermoeden dat de ander niet wilde, ook als er geen sprake is van dwang.

‘Dit vraagt inzet van de hele samenleving’

Het actieplan tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag van ministers Robbert Dijkgraaf (Onderwijs) en Karien van Gennip (Sociale Zaken) vraagt de inzet van de hele samenleving, zegt Mariëtte Hamer, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Meer dan de helft van de jonge vrouwen (52 procent) was naar eigen zeggen afgelopen jaar slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag, melden het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum vrijdag.

De aanpak moet volgens Hamer overal vorm krijgen. “Op scholen, in bedrijven, in verenigingen, in gezinnen, op straat en in het uitgaansleven.” Ze zegt grote noodzaak te zien om aan de slag te gaan. “Zeker gezien de schaal waarop het voorkomt.” Ze hoopt het gesprek in de samenleving op gang te houden. “Een cultuur die in eeuwen is gegroeid is niet in een paar jaar veranderd.”

Nieuw onderzoek: Helft jonge vrouwen slachtoffer seksueel grensoverschrijdend gedrag Meer dan de helft van de jonge vrouwen (52 procent) die meededen aan het onderzoek, was naar eigen zeggen afgelopen jaar slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat melden het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum vrijdag. Het gaat om vrouwen in de leeftijd van 18 tot 24 jaar. Van de 16- tot 18-jarige meisjes zegt 46 procent afgelopen jaar slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag te zijn geweest. Ter vergelijking: bij mannen in dezelfde leeftijdsgroepen was dat 15 procent. Onder alle Nederlanders van zestien jaar of ouder gaf één op de acht aan seksueel grensoverschrijdend gedrag te hebben meegemaakt, vorig jaar. Omgerekend gaat het om 1,8 miljoen mensen. Het betreft seksuele intimidatie die al dan niet online plaatsvindt en om fysiek seksueel geweld. Bij seksueel grensoverschrijdend gedrag is de pleger meestal afkomstig van buiten de huiselijke kring. Bij offline seksuele intimidatie zei iets meer dan de helft van de slachtoffers dat de pleger een onbekende was. Ook de slachtoffers van online seksuele intimidatie gaven aan dat het in iets meer dan de helft van de gevallen om een onbekende ging. Bij fysiek seksueel geweld kenden zeven op de tien slachtoffers de pleger. De cijfers zijn afkomstig uit de zogenoemde Prevalentiemonitor huiselijk geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag 2022. Dit is een digitale enquête waaraan ruim 24.000 mensen van 16 jaar of ouder deelnamen in maart en april 2022.