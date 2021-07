Kabinet overweegt maatregelen nu besmettingscijfers ‘rapper oplopen dan verwacht’

Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) voorafgaand aan een persconferentie. Beeld ANP

Een besluit hierover wordt vrijdag in de ministerraad genomen. De kogel is zeker nog niet door de kerk: het kan ook zijn dat de situatie nog even wordt afgewacht. Mogelijk is er later op de dag een persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Zorg).

Het plotselinge pessimisme wordt gedreven door het snel stijgende aantal positieve testen. Het RIVM meldde donderdag 5475 nieuwe positieve testen, de snelste stijging in tijden. Het is ook het hoogste aantal sinds 14 mei. Op woensdag meldde het RIVM meer dan 3600 nieuwe gevallen, de dag ervoor werden ruim 2200 positieve tests geregistreerd.

Spoedadvies

Demissionair coronaminister Hugo de Jonge vroeg de deskundigen van het OMT daarop om spoedadvies, dat zou donderdagavond zijn uitgebracht. Het kabinet spreekt hier vrijdag verder over.

Het groeiende aantal besmettingen hoeft nog geen directe gevolgen te hebben voor de druk op de zorg. Anders dan vorig jaar rond de zomer zijn inmiddels ruim 17 miljoen prikken gezet en hebben veel mensen een besmetting doorgemaakt.

De toename aan besmettingen vertaalt zich mede daarom nog niet in de ziekenhuiscijfers. Daar liggen momenteel 196 coronapatiënten, voor het eerst sinds september 2020 is dat aantal onder de grens van 200. Op verpleegafdelingen liggen nu 106 patiënten, op de ic’s nog 90 personen, ook het laagste aantal sinds september vorig jaar.

Vakanties

Wel zijn er zorgen dat de hoge besmettingscijfers gevolgen hebben voor vakantiegangers. Als Nederland namelijk ‘rood’ kleurt volgens de regels van het Europese ziektebestrijdingscentrum ECDC, kan dat betekenen dat er restricties komen. Landen kunnen voor mensen uit Nederland een quarantaineplicht instellen, of hen zelfs weigeren.

De stijging van het aantal coronapatiënten verloopt ‘veel rapper dan verwacht’, zei De Jonge gisteren.

Reizigers op Schiphol. Veel mensen kijken reikhalzend uit naar een vakantie. Beeld ANP

Het vermoeden bestaat dat er vooral veel jongeren onder de besmette personen zijn. Vorige week bleek, nadat het weer mogelijk werd om te feesten, dat bij een evenement in Enschede van de zeshonderd bezoekers bijna een derde besmet thuiskwam.

Argusogen

Overigens zorgde de toenemende besmettingen deze week nog niet tot grote zorgen bij RIVM-baas Jaap van Dissel. Hij zei bij een briefing in de Tweede Kamer de cijfers ‘met argusogen’ te volgen, maar hoopte dat het een ‘hiccup is van de eerste twee weekenden’ sinds de versoepelingen. “Die af gaat nemen als ook jongeren de vaccins nemen.”

Ingrijpen noemde hij toen nog te vroeg. Wel wees hij erop dat het Testen voor Toegang niet vlekkeloos verloopt. Testbewijzen worden niet altijd goed gecontroleerd en het OMT adviseerde toegangstesten 24 uur geldig te laten zijn, terwijl het kabinet om praktische redenen koos voor een houdbaarheid van 40 uur.

Van Dissel pleitte er bovendien voor dat politici uniforme afspraken in Europa moeten maken over hoe de ‘code rood’ van een land wordt geïnterpreteerd en welke gevolgen daaraan worden gegeven. Als een land bijvoorbeeld geen toename in de druk op ziekenhuizen meet, zouden extra maatregelen voor vakantiegangers niet altijd nodig hoeven zijn.