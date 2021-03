Kabinet overweegt avondklok vanaf 22.00 uur, streep door meivakantie

Beeld Shutterstock / Lemau Studio

Deze optie wordt momenteel onderzocht. Hoewel het nog even duurt voordat de zon ondergaat na 21.00 uur, vreest het kabinet dat mensen het moeilijker vinden om zich aan de maatregel te houden als het langer licht is. Dit weekend gaat de zomertijd in, maar of de avondklok dan ook al later ingaat, is nog onduidelijk. Het zou ook nog een paar weken kunnen duren, als hiertoe wordt besloten.

De 25 burgemeesters uit het Veiligheidsberaad hebben er bij het kabinet op aangedrongen de avondklok een uurtje naar achter te schuiven. Dat lieten ze na afloop van hun overleg met minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) weten. “Het wordt langer licht, vanaf volgende week goed weer en half april begint ook de ramadan. De druk op de handhaving is nu al groot. Dan is het verstandig om mee te veren en meer ruimte te geven aan een samenleving die ernaar snakt om naar buiten te gaan,” reageerde voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad.

Meivakantie

Wat wel vast lijkt te staan, is een verlenging van het negatieve reisadvies voor het buitenland tot en met de meivakantie. Dat bevestigen ingewijden, na berichtgeving van De Telegraaf.

Het negatieve reisadvies geldt nu nog voor de hele wereld tot half april. Het kabinet had eerder al beloofd met een nieuw advies te komen wat betreft de meivakantie, die loopt tot en met 9 mei.

Het kabinet hoopte dat het aantal besmettingen lager zou zijn, waardoor er meer versoepelingen mogelijk zouden worden, maar dat is niet het geval. Daardoor blijft voor alle landen de kleurcode oranje gelden, wat inhoudt dat alleen noodzakelijke reizen zijn toegestaan. Vakanties vallen daar niet onder. Hoewel reizen mogelijk blijft, zullen verzekeraars geen reisverzekering willen afsluiten.

Over de zomervakantie beslist het kabinet later.