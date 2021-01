Kabinet overweegt avondklok, maar burgemeesters zijn tegen

Beeld ANP

Volgens diverse ingewijden ligt de maatregel van een nachtelijk verbod om de straat op te gaan nog op tafel als extra ingreep om verspreiding van het coronavirus te remmen, maar de burgemeesters hebben zich tijdens het Veiligheidsberaad maandagavond verzet tegen het middel. “Voorzitter Bruls zal dat dinsdag ook inbrengen in het overleg met de ministers,” aldus een bron.

Burgemeester Hubert Bruls zelf wil niet vooruitlopen op de persconferentie: “Ik ga hier nu niet op in.” Ook binnen de coalitie klinkt kritiek: “Wat helpt dit nog extra, wie is er in de winter zo laat nog buiten?,” zegt een bron.

Handhaven

Uiteindelijk moeten de burgemeesters in steden en dorpen de avondklok handhaven. Eerder hield het kabinet de ingreep achter de hand voor het geval het virus zich alsnog sneller zou verspreiden, maar invoer bleek tot dusver niet nodig of nuttig.

Een meerderheid van de Tweede Kamer sprak zich eerder al uit tegen de ingreep en het Veiligheidsberaad toonde zich vorige maand eveneens kritisch. Toen in het Catshuis eind oktober gesproken werd over een harde lockdown werd de avondklok in een discussiestuk van het ministerie nog ‘ingrijpend, juridisch complex en ongericht’ genoemd.

Maar dat was onder een ander gesternte, toen de nieuwe varianten van het virus nog onder de radar waren.

Persconferentie

Dinsdag komt het ministerieel crisisteam nog bijeen. Om 19.00 uur dinsdagavond geven premier Rutte en minister Hugo de Jonge weer een persconferentie over het coronavirus. Hoewel het aantal besmettingen daalt en de situatie in de ziekenhuizen stabiliseert, heerst er onder experts veel onrust over de nieuwe en besmettelijkere Britse variant van het virus.

Vooraf is al uitgelekt dat de regering koerst op een verlenging van de harde lockdown die sinds half december van kracht is. Zo zal een groot deel van het sociale en economische leven in Nederland tot 9 februari op slot blijven. Volgens een bron zijn alle resterende lockdownmaatregelen - avondklok, totaal bezoekverbod, uitgebreidere winkelsluiting - bespreekbaar, al lijkt daar niet in de complete coalitie genoeg draagvlak voor.

Mogelijk kan wel het basisonderwijs op 25 januari open, als onderzoek naar de Britse mutant is afgerond en de coronastatistieken die ruimte bieden.

Politiebonden

De politiebonden zien het invoeren van een avondklok niet zitten. Ze voorzien grote problemen bij het handhaven daarvan. “We doen liever een beroep op het gezond verstand van de mensen. Daar moeten we het mee redden,” zegt voorzitter Xander Simonis van politiebond ANPV. “Ik ben bang dat politie en boa’s een avondklok niet kunnen handhaven. We kunnen niet op iedere straathoek controleren.”

Voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond (NPB) krijgt veel bezorgde reacties van leden, die waarschuwen voor de consequenties van een avondklok. “Het wordt heel intensief voor de handhaving. We hebben nu al moeite met het verwerken van alle 112-meldingen en het dichten van roosters. Een avondklok betekent een flink capaciteitsprobleem,” meent Struijs.