Kabinet overlegt over een korte, hevige lockdown of een winter vol maatregelen

Voorzitter Hubert Bruls staat de pers te woord na het Veiligheidsberaad. Beeld ANP

Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, schuift bij het kabinet aan om te praten over wat er nu moet gebeuren. Binnen de veiligheidsregio’s gaan al geluiden op om te kiezen voor een totale lockdown, zoals de veiligheidsregio Twente bij monde van de Almelose burgemeester Arjen Gerritsen. Ook het RedTeam, een groep onafhankelijke deskundigen, is er voorstander van, net als viroloog Ab Osterhaus. Maar Bruls wil er nog niet op speculeren.

Scholen en winkels sluiten

Bruls: “Het is een vraag om het met het kabinet en de veiligheidsregio’s over te hebben. Als je kiest voor een korte maar hevige lockdown, dan heb je het toch nog over een periode van meerdere weken. Niemand kan dan garanderen dat corona weg is en of je vervolgens kunt volstaan met alleen nog maar lokale maatregelen. Het risico is dat je dan over twee of drie maanden wéér moet ingrijpen.”

Bij zo’n harde lockdown zouden bijvoorbeeld ook scholen, veel winkels en sportscholen sluiten. “Een ander scenario is dat je een aantal stevige maatregelen de hele winter door laat lopen. Het voordeel daarvan is dat mensen zich er op in kunnen stellen, dat je duidelijkheid kunt geven.”

Nog net te vroeg

Volgens Bruls is het nog net te vroeg om te zeggen of de maatregelen die vorige week woensdag zijn ingegaan al effect hebben. “Maar het is wel een écht zorgelijke situatie, je kunt niet zeggen dat de omslag is bereikt. En waar ik me over verbaas, is dat er nog steeds veel mensen pleiten voor een ontheffing, zoals bioscopen en wegrestaurants die toch eten willen serveren. En er zijn hotels die ook na 20.00 uur ’s avonds nog gewoon alcohol blijven schenken of kamers voor 10 euro aanbieden zodat mensen in het hotel kunnen eten. Dan heb je de ernst van de situatie echt niet begrepen.”

Waar hij zich zorgen over maakt, is de hoeveelheid ‘uitval in de samenleving’. “Mensen die niet kunnen werken omdat ze ziek zijn of door een gewone verkoudheid nu thuis moeten blijven. Dat zijn getallen die nu ook stijgen en dat zal de komende wintermaanden doorgaan en heviger worden.”

Zwartste scenario

De ziekenhuizen hebben daar al behoorlijk last van. Daardoor, én doordat er steeds meer mensen met corona in het ziekenhuis liggen, moet steeds meer gewone, niet-acute zorg, worden afgebouwd. Donderdag lagen er meer dan 2000 mensen in het ziekenhuis, waarvan 463 op de intensive care. Dat is een nog hoger aantal dan ruim een week geleden in het zwartste scenario door Diederik Gommers, hoofd van de landelijke ic’s, werd geschetst.