Kabinet onderzoekt nieuwe ‘energietoeslag’ tegen koopkrachtpijn op langere termijn

Rob Jetten en Sigrid Kaag, respectievelijk de minister voor Klimaat en Energie en de minister van Financiën. Beeld ANP / Rias Immink

Het kabinet kijkt als het om inkomensondersteuning op de langere termijn gaat naar meer onorthodoxe maatregelen. Ook ingrijpen in de energiemarkt behoort tot de mogelijkheden, evenals het zoeken naar ‘noodleveranciers’ van energie voor huishoudens met een kleine portemonnee of betalingsproblemen.

Verder onderzoekt het kabinet of de energierekening van sociale huurders ‘(deels) verlegd kan worden naar de verhuurder’, schrijven betrokken bewindspersonen aan de Tweede Kamer.

Dat een nieuwe toeslag specifiek voor energie als optie wordt genoemd, is opmerkelijk. Het kabinet wil het ingewikkelde toeslagensysteem op termijn juist afschaffen en een alternatief stelsel optuigen voor huishoudens die steun van de overheid nodig hebben.

Tijdelijke ingrepen

Voor dit jaar kwam het kabinet al met een reeks instrumenten. Een belangrijk onderdeel daarvan is het door de oppositie (PvdA en GroenLinks) voorgestelde prijsplafond voor de energierekening. Er zaten in het pakket ook structurele maatregelen. Zo werd het minimumloon flink verhoogd.

De tijdelijke ingrepen worden hoogstwaarschijnlijk afgebouwd, maar het kabinet worstelt met de vraag of en hoe het huishoudens volgend jaar dan wel tegemoet kan komen voor de hoge prijzen.

Maatregelen waar veel mensen van profiteren, zijn relatief gemakkelijk uit te voeren. Maar deze ‘zijn structureel niet houdbaar voor de overheidsfinanciën, bieden ook ondersteuning aan bedrijven en huishoudens die dat niet nodig hebben en kunnen bovendien verduurzaming in de weg staan’.

Maar specifieke en gerichte oplossingen leiden vaak weer tot problemen bij uitvoeringsorganisaties van de overheid, die het vanwege oude systemen en ingewikkelde wetten momenteel al zwaar hebben. Deze week werd bekend dat de ict-systemen van de Belastingdienst zelfs pas vanaf 2026 gereed zijn om grote beleidswijzigingen te verwerken.

Inkomensafhankelijk

Het verhogen van belastingkorting of het verhogen van de zorgtoeslag zijn voorbeelden van oplossingen waar het kabinet aan denkt. Ook het inkomensafhankelijk maken van de btw op energie is een optie. Verder kijkt het kabinet naar het afsluitbeleid om te voorkomen dat huishoudens volgende winter in de kou komen te zitten.

In het voorjaar willen de bewindspersonen keuzes maken over welke maatregelen genomen worden, laat minister van Financiën Sigrid Kaag mede namens andere betrokken kabinetsleden weten aan de Kamer. Het kabinet benadrukt wel dat het slechts om een verkenning gaat. Of het kabinet gaat ingrijpen en zo ja, met welke maatregelen, is nog ongewis.