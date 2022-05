Kabinet onder druk om meer gas te leveren: ‘Ik heb uitgelegd hoe het hier zit met aardbevingen’

Broedvogels op een wadplaat, met op de achtergrond een aardgasproductieplatform van de NAM op de Noordzee bij Ameland. Beeld Hollandse Hoogte / Sijmen Hendriks

Nu de Europese Commissie de import van Russische energie zo snel mogelijk wil afbouwen, zal de druk op Nederland om gas te leveren alleen maar groter worden, verklaart gasexpert van TNO René Peters. “Zeker nu de Europese Commissie waarschuwt dat Europa zich moet voorbereiden op een blokkade van de gastoevoer uit Rusland, neemt die druk toe.”

Minister Rob Jetten (Energie) erkent tegenover deze krant dat hij al sinds het begin van de oorlog in Oekraïne verzoeken krijgt of Nederland meer gas kan leveren, onder meer uit Duitsland en de Verenigde Staten. Daarbij wordt vooral gekeken naar het gasveld in Groningen.

Tot dusverre hield de D66-bewindsman de boot af. “Ik heb hen uitgelegd hoe het hier zit met aardbevingen,” zegt hij. Meer gas oppompen in Groningen is volgens Jetten echt het ‘aller-, allerlaatste redmiddel’. Toch suggereerde de vicevoorzitter van het Duitse parlement Wolfgang Kubicki onlangs weer dat ‘van de Groningse aardgasvoorraden meer gebruikt zou kunnen worden dan nu het geval is’.

Solidariteitsafspraken

Volgens de gasexpert van TNO kan Duitsland niet zomaar zeggen: ‘Nederland, lever eens wat meer gas’. Maar zodra Duitsland leveringsproblemen heeft doordat Rusland de gaskraan dichtdraait, is dit volgens hem wél een reëel scenario. “In dat geval kunnen landen aanspraak maken op de solidariteitsafspraken en moet Nederland gas gaan leveren.”

Als alternatief voor Groningen zou Nederland ook meer gas kunnen oppompen van onder de Noordzee. Het Nederlandse bedrijfsleven dringt hier bij het kabinet ook actief op aan. Al deze maand kan de situatie volgens de TNO’er nijpend worden. “Duitsland en Italië moeten dan grote bedragen betalen in Russische roebels. Als die landen dat niet doen en Rusland weigert gas te leveren, dan is het echt crisis.”

Onderdeel van de sancties tegen Rusland is dat energie alleen in euro’s wordt betaald, zodat Rusland met die gelden de oorlogskas niet kan spekken. Poetin liet eerder al zien dat de betaling in roebels hem menens is. Rusland stopte levering aan Bulgarije en Polen.