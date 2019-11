Kabinet neemt extra maatregelen om klimaatdoelen te halen

Minister Eric Wiebes en premier Mark Rutte. Beeld ANP

De maatregelen van Wiebes richten zich ook op het ‘verleiden’ van bedrijven om klimaatmaatregelen te nemen. De bewindsman maakt 60 miljoen euro vrij voor de subsidiepot voor ‘de aanschaf van bijvoorbeeld warmtepompen en zonneboilers’. Daarnaast komt er een extra subsidieronde voor bedrijven die willen investeren in hernieuwbare energie.

Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeerde vrijdag dat het klimaatakkoord dat in juni is ondertekend, niet ver genoeg gaat om de gestelde doelen te halen. Bij de industrie zorgen de maatregelen voor een forsere afname van de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) en andere broeikasgassen, maar onder meer het autoverkeer zal meer uitstoot veroorzaken dan voorspeld.

‘Tonnenopdracht’

“Mijn tonnenopdracht is volbracht,” zegt Wiebes over het aantal megatonnen CO2 dat Nederland in 2030 minder moet uitstoten. “Maar de opgave is een stuk groter geworden.” Dat ligt onder meer aan de hoge economische groei. Het kabinet spant zich extra in om vooral op korte termijn de doelen te halen.

Wiebes is er wel van overtuigd dat het kabinet de CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 met 49 procent kan verminderen in 2030. Het planbureau heeft in de analyse niet alle plannen kunnen meerekenen, stelt de bewindsman.

Onder meer de maatregelen die het kabinet neemt om te voldoen aan de doelen die het gerechtshof in Den Haag de overheid heeft opgelegd in de zogeheten Urgenda-zaak ‘leveren nog aanvullende reductie’. Maar ook het aantrekkelijker maken van elektrische auto’s kunnen bijdragen aan het halen van de doelen.

Wiebes ziet nog een lichtpuntje: “Wat nog niet genoemd is maar wel kan bijdragen, is dat maatregelen die voor de stikstofproblemen worden genomen, vaak ook bijdragen aan het verminderen van CO2.”