Kabinet neemt eisen aan slavernij-excuses niet allemaal over

Premier Mark Rutte na afloop van een gesprek op het Catshuis over de excuses van het kabinet voor het Nederlandse slavernijverleden. Beeld ANP

In een brief waar Nieuwsuur zaterdag uit citeert eisen de organisaties onder meer een herstelfonds voor nazaten van de slachtoffers van de slavernij. Het woord neger moet strafbaar worden gesteld en Zwarte Piet moet verdwijnen. Ook willen zij dat de schulden van de Caribische eilanden en Suriname aan Nederland worden kwijtgescholden en dat koning Willem-Alexander spreekt tijdens de slavernijherdenking in het Amsterdamse Oosterpark op 1 juli.

In ieder geval een deel van deze eisen kwam het kabinet al bekend voor. Ze kwamen afgelopen week ter sprake toen een deel van de ondertekenaars was uitgenodigd in het Catshuis, de ambtswoning van premier Mark Rutte in Den Haag. Komende week vindt daar nog zo’n gesprek plaats.

‘Het is goed dat een deel van onze gesprekspartners hun ideeën in de brief hebben samengevat,’ meldt het ministerie. “Ze weten dat we niet alles zullen overnemen, dat hebben we in het Catshuis ook besproken. Maar we vervolgen komende periode het gesprek met hen en met andere betrokkenen.”

