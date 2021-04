Kabinet na advies RvS: kerken kunnen gesloten worden bij coronabrandhaard

Kerkgangers betreden de Sionkerk op Urk. Beeld ANP

Dat staat in een vrijdag gepubliceerd advies van de Raad van State. Het kabinet neemt dat advies over, laat het vrijdagmiddag weten. Volgens de Raad kan het uitzonderen van religieuze instellingen een gevaar vormen voor de volksgezondheid.

Het kabinet wil bij wet vastleggen dat gemeenten bijvoorbeeld bedrijven, winkels en horecagelegenheden tien dagen mogen sluiten als zich daar veel coronabesmettingen voordoen. Het wilde levensbeschouwelijke gebouwen daar evenwel van uitsluiten, in verband met het grondwettelijke recht op godsdienstvrijheid.

De redenering op grond waarvan de regering nu kerken en moskeeën ongemoeid laat, is ‘niet overtuigend’, aldus de RvS. Een publieke of besloten plaats zou gesloten moeten kunnen worden als dit nodig is, met oog op het ernstige verspreidingsrisico’s bij een corona-uitbraak.

Terughoudendheid

De raad erkent dat de grondwet het recht op godsdienstvrijheid beschermt. “Dit sluit echter niet uit dat daarop met het oog op de bescherming van de volksgezondheid beperkingen kunnen worden gesteld in een specifieke wet.” Het advies was dan ook de uitzondering uit de wet te schrappen.

Het kabinet neemt dat over, omdat anders de ‘onwenselijke situatie’ kan ontstaan dat een gebouw niet kan worden gesloten, terwijl dat de volksgezondheid wel zou bevorderen. Maar: “Het beginsel van scheiding van kerk en staat maakt wel dat de regering terughoudendheid past bij dergelijk ingrijpen,” aldus minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).