Kabinet moet aan de slag met wensenlijst Kamer: flinke huurverlaging en extra energiecompensatie

De Algemene Politieke Beschouwingen werden overschaduwd door de rel rond Thierry Baudet, maar toonden verder vooral een ongeduldige Tweede Kamer die meer wenst van het kabinet. Dat er een miljardenpakket komt om de koopkracht te stutten, is ‘te weinig en te laat’, oordelen vooral oppositiepartijen – al vragen ook coalitiefracties meer van de ministers.

Een plan van PvdA en GroenLinks om huurders in tochtige huizen – met energielabel E, F of G – een forse korting te geven, kan rekenen op een meerderheid. Hoeveel woningen dit betreft en hoe hoog de korting wordt, moet nog worden uitgewerkt.

Moties om snel werk te maken van een ‘ruimhartiger’ energieprijsplafond voor gezinnen, gratis schoollunches in kwetsbare wijken en een bonus voor mensen die fulltime werken, kunnen eveneens rekenen op een meerderheid. Ook wil de volledige Tweede Kamer dat de Westerscheldetunnel uiterlijk in 2025 tolvrij is en dat bedrijven langer respijt krijgen om hun coronaschulden bij de Belastingdienst af te lossen. Verder vraagt het parlement meer geld voor de werkkostenregeling (WKR) waarmee een werkgever onbelaste vergoedingen aan zijn werknemers kan geven.

Energiekosten

Maar bovenal werden de Algemene Politieke Beschouwingen gedomineerd door de koopkrachtcrisis. Partijen willen dat het kabinet meer biedt dan het inderhaast in elkaar gesleutelde prijsplafond, waardoor veel gezinnen voor hun energieverbruik straks niet méér hoeven te betalen dan circa 300 euro per maand. Ook vragen partijen aandacht voor grensgevallen, de mensen die nu misgrijpen, bijvoorbeeld omdat ze een warmtepomp hebben of veel meer stroom gebruiken voor medische hulpmiddelen.

Het kabinet beloofde nog met een steunpakket te komen voor bakkers, tuinders en midden- en kleinbedrijven, en voor verenigingen die hun rekeningen niet meer kunnen betalen. Premier Rutte waarschuwde wel dat zo’n regeling voor ondernemers heel duur kan worden voor de overheid, zeker als de gasprijs verder stijgt.

Mede door de Oekraïne-oorlog kwam het kabinet op Prinsjesdag al met een ‘historisch’ groot koopkrachtpakket van ruim 17 miljard euro. Ook komt er een prijsplafond voor de energierekening. De oppositie oordeelde dat het kabinet ‘te laat’ met maatregelen komt en denkt ook dat het niet genoeg is. Aan het slot van het debat werd een flink aantal moties ingediend. Er is een meerderheid voor een versnellingsplan van VVD en CDA voor kernenergie.

Baudet

Woensdag raakten de gemoederen vooral verhit toen Forumaanvoerder Thierry Baudet minister van Financiën Sigrid Kaag in zijn complottheorie sleurde, over rekrutering van spionnen en een geheime samenzwering (‘deepstate’). Uit protest verliet het kabinet de zaal, waarna Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp Baudet het woord ontnam.

Donderdag wekten enkele woorden van Farid Azarkan beroering. De Denkleider vindt dat het kabinet zich ook fel moet uitspreken tegen PVV-leider Wilders, die over de islam sprak als ‘religie van terreur’. “Mijn religie wordt weggezet als ideologie van haat en terreur, vervolgens blijft het helemaal stil, alsof het de normaalste zaak van de wereld is.” Andere Kamerleden klapten op de bankjes als teken van steun.

De motie van wantrouwen tegen het kabinet, ingediend door Geert Wilders werd verworpen. Vóór stemden alleen PVV, SP, BBB, FvD, Van Haga en JA21, met samen nog geen 40 van de 150 Kamerzetels.

Om enkele extraatjes te financieren, is het kabinet op aandringen van de Tweede Kamer bereid een greep te doen in het Nationaal Groeifonds. Die zak geld is eigenlijk bedoeld voor langetermijninvesteringen in de economie, maar kan nu deels worden aangesproken voor extra steun aan het midden- en kleinbedrijf en voor het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel.