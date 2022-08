Kabinet: ‘Meer dan 14 miljard’ voor koopkrachtreparatie en lagere belasting op arbeid in 2023

Premier Mark Rutte voorafgaand aan het coalitieoverleg over de begroting. Beeld Phil Nijhuis/ANP

Het geld wordt ingezet om de hoge inflatie en energieprijzen te drukken, zeggen ingewijden in Den Haag. Daarnaast verhoogt het kabinet het minimumloon volgend jaar met 10 procent. In de nacht van dinsdag op woensdag kwam er in het kabinet overeenstemming over het pakket, dat op Prinsjesdag officieel moet worden gepresenteerd.

Voor de grootste groep Nederlanders zit er voor dit jaar geen demping van het koopkrachtverlies in. Er zouden geen grote ingrepen meer mogelijk zijn, omdat uitvoeringsinstanties zoals de Belastingdienst dat niet aankunnen, zo is gebleken.

Toch zijn er wisselende geluiden over de vraag of in de laatste maanden van het lopende jaar niet nog iets mogelijk is voor de laagste inkomens. Eerder werden zij via gemeentes ondersteund met 1300 euro. Voor hen zou de bijzondere bijstand kunnen worden verhoogd, stellen bronnen.

Gestegen energieprijzen

De koopkracht van Nederlanders gaat dit jaar keihard onderuit, gemiddeld met 6,8 procent, becijferde het Centraal Planbureau. Dat betekent dat volgend jaar ruim 1,2 miljoen Nederlanders door de armoedegrens zakken, onder wie 308.000 kinderen.

Het kabinet was de afgelopen weken op zoek naar manieren om grotere groepen burgers te helpen door de klappen van de hoge inflatie en de gestegen energieprijzen te verzachten. Eerder dit jaar trok het kabinet bijna 7 miljard uit. Toen werd de energiebelasting verlaagd, net als de accijnzen op brandstof en de btw op energie. Die lijn trekt het kabinet door: ook in 2023 moeten zo de energieprijzen worden gedrukt. Dit zou bovendien zo ‘gericht mogelijk’ gaan gebeuren, zodat het geld terechtkomt bij mensen die het echt nodig hebben. Daarom wordt de btw-verlaging op energie ingetrokken, maar wordt de energiebelasting wel fors verlaagd. De korting op de accijns op benzine en diesel loopt door tot 1 juli 2023.

Verder moet de financiële hulp om de koopkracht te stutten vooral komen via hogere toeslagen. Volgens ingewijden gaan de zorgtoeslag en de huurtoeslag omhoog, net als het kindgebonden budget en de AOW-uitkeringen. De zorgtoeslag gaat in 2023 naar het maximale tarief van 412 euro. De beurs voor uitwonende studenten wordt verhoogd in zowel 2023 als in 2024.

Structurele veranderingen

In het pakket zitten ook ‘structurele veranderingen in het belastingstelsel’, ingrepen die ook in de jaren na 2023 blijven gelden, onder meer op het verlagen van de belasting op arbeid. Het tarief in de eerste schijf, voor inkomens tot zo’n 70.000 euro, gaat omlaag. De arbeidskorting, een belastingvoordeel voor werkenden, gaat juist omhoog.

Daartegenover staat dat de lasten voor vermogenden en bedrijven ook omhoog gaan, zeggen ingewijden. De vennootschapsbelasting gaat van 15 procent naar 19 procent. Ook gaat het Rijk vermogenden zwaarder aanslaan. De belasting op spaargeld, aandelen en een tweede huis gaat omhoog van 31 procent naar 34 procent. Dat stijgt de komende drie jaar in drie stappen. Het heffingsvrije vermogen wordt gesteld op een bedrag van 57.000 euro, dat was zo’n 50.000 euro. Op die manier worden kleine spaarders dus ontzien.

Ook gaat de mijnbouwheffing, een belasting die onder meer energiebedrijven betalen, omhoog. De energiefirma’s maken momenteel immers grote winsten door de hoge prijzen.

Verder wil het kabinet, zoals het al van plan was, de zelfstandigenaftrek sneller afbouwen. Dat is het vaste bedrag dat van de belastbare winst mag worden afgetrokken. Het kabinet wilde daar al vanaf omdat het ervoor zorgt dat ZZP’ers elkaar met lage tarieven uit de markt drukken. Bovendien blijven de ZZP’ers die eigenlijk te weinig verdienen om te overleven, door die belastingkorting overeind.

Marathonsessie

De coalitiepartijen en het kabinet werden het woensdagochtend rond 5.30 uur eens over de nieuwe begroting. Na een marathonsessie die voor de fractievoorzitters meer dan veertien uur duurde en voor de top van het kabinet ruim elf uur, werd overeenstemming bereikt, meldden premier Mark Rutte en vicepremier Sigrid Kaag. Dat is net op tijd voor een belangrijke deadline. Rutte wilde na afloop alleen spreken van een ‘goed’ pakket.

De inhoud van de plannen wordt bekendgemaakt op Prinsjesdag, de derde dinsdag in september. Om dat te halen, moeten de plannen uiterlijk woensdag naar de Raad van State worden gestuurd. Kaag zei dat ze zich geen zorgen had gemaakt dat het overleg in het zicht van de haven zou stranden. “We wisten dat we er eruit zouden komen, alleen is het fijn dat we er om 05.23 uur ook écht uit zijn.”

Volgens Rutte zijn de vraagstukken die er lagen ‘heel omvangrijk’, en waren de gesprekken daardoor ‘heel complex’. De marathonsessie was volgens hem dan ook noodzakelijk. “Anders hadden we het niet gedaan. We mogen elkaar graag, maar slapen is ook fijn.”