Kabinet maximeert de gemiddelde energierekening op 241 euro

Het nieuwe plan is aanzienlijk ruimhartiger dan het plan dat met Prinsjesdag werd gepresenteerd. Beeld ANP

Het plan voor het zogeheten prijsplafond in de energierekening is aangepast. Vanaf 1 januari gaat een maximale prijs gelden voor de eerste 1200 kuub gas en de eerste 2900 kilowattuur stroom die wordt gebruikt. Een kuub gas kost dan maximaal 1,45 euro, een kilowattuur elektriciteit 40 cent. Wie per jaar niet meer verbruikt dan dat plafond, is dan maximaal zo'n 241 euro per maand kwijt. Dat bevestigen bronnen.

Het prijsplafond gaat heel 2023 gelden. Wie meer gas en elektriciteit verbruikt dan het ingestelde plafond, betaalt het hogere markttarief. Op die manier wil het kabinet iedereen ‘prikkelen’ om zuinig om te gaan met energie. Energiemaatschappijen hebben beloofd al vanaf 1 november aanstaande rekening te houden met het plafond en de energierekening alvast te verlagen.

Ruimhartiger

Het nieuwe plan is aanzienlijk ruimhartiger dan het plan dat met Prinsjesdag werd gepresenteerd. Toen dacht het kabinet nog aan een plafond voor 1200 kuub gas en de eerste 2400 kilowattuur stroom met een maximale prijs van 1,50 euro voor een kuub gas en 70 cent voor een kilowattuur elektriciteit. Dat zou bij een gemiddeld gebruik een energierekening van zo'n 290 euro hebben opgeleverd.

Dat plan zou het kabinet naar schatting zo’n 15 miljard euro hebben gekost. Daar komen nu nog vele miljarden bij, afhankelijk van de ontwikkeling van de gasprijs tot mogelijk wel 10 miljard euro. Omdat energiebedrijven het gas doorgaans voor veel hogere bedragen moeten inkopen, vergoed de overheid hen het verschil met wat consumenten straks maximaal betalen voor de geleverde energie onder het plafond.

Kritiek

Toen het kabinet vorige maand met het plan kwam, was er de nodige kritiek vanuit de Tweede Kamer. Zo vonden sommige partijen dat huishoudens met een warmtepomp en die dus weinig gas en veel stroom gebruiken, er bekaaid vanaf kwamen. Ook vonden sommige partijen de tegemoetkomen aan huishoudens te laag.

Het kabinet werkt ook nog aan een plan om iets te doen voor ondernemers die kampen met hun hoge energierekening. Waarschijnlijk komt dat later deze week.

Huishoudens worden niet alleen geholpen met een prijsplafond, maar de laagste inkomens krijgen ook volgend jaar een energietoeslag van 1300 euro. Gemeenten kunnen dat net als dit jaar uitkeren aan de ongeveer 1 miljoen huishoudens die het minst te besteden hebben. Om ook al dit najaar extra verlichting te geven, mogen gemeenten van dat bedrag de komende maanden alvast 500 euro uitkeren. Dat komt dan bovenop de 1300 euro van dit jaar.