Kabinet mag rekenregels stikstof gebruiken: wegenbouwers halen opgelucht adem

De Raad van State boog zich vooral over de zogenoemde afkapgrens van 25 kilometer. De Rijksoverheid meent dat alleen stikstof die binnen die afstand van een project neerslaat in de natuur hoeft te worden meegerekend. Stikstof die verder weg waait, valt buiten de berekeningen voor een vergunning. De Raad van Staat gaat akkoord met deze grens.

Dat betekent goed nieuws voor bouwers van huizen en wegen. Had de Raad van State de grens afgeschoten, dan had dat opnieuw voor grote vertragingen gezorgd. In eerste instantie ging de regering uit van een afkapgrens van vijf kilometer, maar na een tussenuitspraak van de Raad van State in 2021 is dat getal verhoogd.

Overtuigend gemotiveerd

De Raad van State noemt de 25 kilometer ‘aanvaardbaar’. ‘De minister heeft met onderzoeken van onder meer het RIVM en TNO overtuigend gemotiveerd dat de maximale afstand waarbinnen voor een individueel project nog die wetenschappelijke betrouwbare stikstofberekeningen kunnen worden gedaan, 25 kilometer is,’ aldus de hoogste bestuursrechter.

De goedkeuring voor de stikstofrekenregels wil niet zeggen dat er ook al volledig groen licht is voor het tracébesluit ‘A15/A12 Ressen-Oudbroeken’. Het doortrekken van de A15 bij knooppunt Ressen en de aansluiting op de A12 moet nog even wachten. ‘De Afdeling bestuursrechtspraak heeft nog niet op alle bezwaren beslist die tegen het tracébesluit zijn aangevoerd. Zij zal hierover later een definitieve uitspraak doen.’

Porthos

Naar de uitspraak van woensdag is met spanning uitgekeken. Vorig jaar kregen de overheid en de bouwwereld namelijk wel een grote tegenslag te verduren. In de zogenaamde Porthos-uitspraak, over de aanleg van een pijplijn om CO2 onder de zeebodem op te slaan, veegde de Raad van State de zogenaamde bouwvrijstelling van tafel. Dat zorgde opnieuw voor vertragingen in de bouw.