Kabinet mag briefstemmen beperkt houden tot 70-plussers

Bestuurslid Marnix van der Werf (rechts) van de Partij voor de Dieren (PvdD) en advocaat Phon van den Biesen in de rechtbank. Beeld ANP

Vanwege de coronapandemie mogen 70-plussers per brief hun stem uitbrengen bij de aankomende verkiezingen. Jongere mensen met een kwetsbare gezondheid mogen dat niet. PvdD noemt dat discriminatie en stapte naar de rechter, maar volgens de rechtbank is de maatregel voor het briefstemmen ‘geoorloofd zoals die nu luidt’.

Dat betekent dat het kabinet het briefstemmen niet hoeft te verruimen voor andere kwetsbare groepen in de samenleving. Als de rechter het kabinet zou opdragen de maatregel uit te breiden naar andere groepen, zou dat neerkomen op een bevel tot het maken van wetgeving. Een dergelijke opdracht mag de rechter niet aan de wetgever geven. Daarom is alleen beoordeeld of de maatregel zoals die nu luidt door de beugel kan.

Moeilijk afbakenen

Het kabinet staat 70-plussers toe per post te stemmen, omdat mensen vanaf die leeftijd meer risico lopen ernstig ziek te worden door het coronavirus. De PvdD wil dat ook jongere mensen met een zwakke gezondheid die gelegenheid krijgen, maar die groep is volgens het kabinet veel moeilijker af te bakenen.

De rechter vindt het om die reden gerechtvaardigd dat de overheid dat onderscheid maakt. Het enige alternatief zou zijn om briefstemmen voor iedereen mogelijk te maken, maar het zou onmogelijk zijn om dat tijdig te realiseren.

Verder merkt de rechter op dat het kabinet zich heeft ingespannen om het stemmen op de stembureaus veilig te laten verlopen. Zo kan op veel plekken ook al op 15 en 16 maart worden gestemd, en mogen mensen dit keer drie stemmen bij volmacht uitbrengen in plaats van twee.

“We kunnen doorgaan met de voorbereidingen voor deze bijzondere verkiezingen zoals we dat hadden voorzien,” reageert minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken). “Mooi dat de rechter dat bevestigd heeft.”

Nadelen van aangepaste verkiezingen

In december spraken burgemeesters en Kamerleden hun zorgen uit over het verloop van de Tweede Kamerverkiezingen in maart. Volgens de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Genootschap van Burgemeesters zou ‘de zorgvuldigheid van het stemproces en de betrouwbaarheid van de uitslag’ moeilijk te waarborgen zijn.

Zo’n 2,4 miljoen Nederlanders van 70 jaar en ouder mogen hun stem per post uitbrengen. Volgens de Kiesraad kunnen deze kiezers makkelijk worden beïnvloed: een ander kan thuis voor hen bepalen welk vakje wordt ingekleurd. Ook vragen politici zich af of de stemmen wel goed aan zullen komen bij de stembureaus. “Er kunnen duizenden stemmen verloren gaan. De inhoud van brievenbussen kan gejat worden en ook bij het transport kan van alles misgaan. Dat kan heel veel politieke problemen veroorzaken,” waarschuwde Denk-Kamerlid Selçuk Öztürk.