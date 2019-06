Kabinet maakt geld vrij voor herdenken slavernijverleden

Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (D66) maakte in Tilburg de cultuurplannen voor 2021-2024 bekend. Beeld ANP

De nationale voorziening kan een museum of een monument zijn, stelt een woordvoerder van de minister. Hoe die er definitief uit komt te zien, is nog onderwerp van gesprek.

Dat staat in de nieuwe cultuurplannen voor de periode 2021-2024 die Van Engelshoven dinsdagochtend in Tilburg heeft gepresenteerd. Daarin wordt, zoals al in het regeerakkoord werd afgesproken, meer geld uitgetrokken voor cultuur. Voor de nieuwe periode is daardoor 375 miljoen euro subsidie beschikbaar, 44 miljoen euro meer dan de in de periode 2017-2021. Instellingen kunnen daarvoor nu een aanvraag indienen.

De subsidies worden op Prinsjesdag verdeeld en zullen voor een groot deel naar de traditionele toneelgroepen, dansgezelschappen en orkesten gaan. Maar Van Engelshoven wil het geld ook verdelen onder cultuurvormen die nu niet of nauwelijks subsidie krijgen. Zij noemt daarbij vooral urban arts, kunstvormen op het snijvlak van beeldende kunst, literatuur, dans en sport. Dan gaat het bijvoorbeeld om graffiti, spoken word poëzie, BMX en freerunning.

Jongeren

Maar ook voor ontwerp en popmuziek komt meer geld beschikbaar. In totaal gaat het, inclusief urban arts, om 7,1 miljoen euro. Van Engelshoven wil daarmee groepen mensen, vooral jongeren, bereiken die zich nu ‘niet voldoende herkennen’ in het cultuuraanbod. “Door aandacht voor andere kunstvormen en nieuwe generaties, bereiken we ook groepen die zich misschien minder aangesproken voelen door wat er nu in schouwburgen, concertzalen en musea te beleven is,” stelt de D66-bewindsvrouw.

Ook komt er, zoals de Raad voor Cultuur al adviseerde, geld voor musea met een gemeentelijke of provinciale collectie. Van Engelshoven vraagt bestuurders om per provincie één museum voor te dragen. Die kan dan 250.000 euro per jaar krijgen.