Kabinet maakt alcohol en sigaretten duurder om zo koopkracht op te krikken en armoede te voorkomen

Beeld ANP / Ramon van Flymen

Dat melden bronnen in Den Haag. Woensdagavond rondde het kabinet de onderhandelingen af voor de begroting die met Prinsjesdag bekendgemaakt moet worden. Geheel naar traditie lekte dat al uit. Het demissionaire kabinet trekt 2 miljard euro extra uit om de koopkracht van burgers ietsjes op te krikken, maar vooral gezinnen te helpen die in de armoede dreigen te belanden.

Nu is dus ook duidelijk hoe. Er was namelijk nog een gat van 300 miljoen euro op de begroting, maar dat dekt het kabinet dus door rokers en drinkers extra te gaan belasten. Die maatregelen samen leveren de schatkist de komende jaren ieder jaar 100 miljoen euro extra op.

Hoeveel duurder een pakje sigaretten of een biertje exact worden, is nog onduidelijk. Maar het kabinet hoopt met de verhoging van alcoholbelasting jaarlijks 54 miljoen euro extra op te halen. Bij sigaretten gaat het om 46 miljoen euro extra.

Armoede voorkomen

Bij sigaretten zal de accijns, de belasting, ‘gelijker’ worden getrokken met de belasting op shag, die nu ook al hoger is. Een pakje shag zou vanaf komend jaar gemiddeld 20 euro gaan kosten, bij sigaretten zou de prijs gemiddeld op 10 euro uitkomen. Maar die prijzen worden dus nog iets hoger.

Dat is niet de enige maatregel die pijn gaat doen. De hogere middeninkomens gaan meer belasting betalen over een deel van het inkomen. Door de hoge inflatie zouden zij over een groter deel van hun inkomen het lagere belastingtarief (van zo’n 37 procent) betalen, maar die grens wordt aangepast, waardoor ze over een iets groter deel van hun inkomen het hoogste tarief, 49,5 procent, gaan betalen.

De maatregelen raken dus Nederlanders met een hoger of hoog middeninkomen, naast natuurlijk rokers en mensen die graag een biertje of borrel lusten.

Het idee daarachter is: we kunnen daarmee álle Nederlanders iets laten profiteren. De koopkracht zou namelijk voor iedereen iets omhoog gaan volgend jaar, al is het nog niet terug op het niveau van vorige jaren. Daarvoor heeft de inflatie er te veel ingehakt.

Bovendien wil het kabinet armoede voorkomen. Volgend jaar dreigen liefst 1 miljoen Nederlanders door de armoedegrens te zakken. Het kabinet wil dat dus voorkomen door met een hogere zorg- en huurtoeslag te komen, en een hoger kindgebonden budget.

Brandstof

Overigens grijpt het kabinet juist níet in bij de brandstofprijzen. De belasting op brandstof stijgt volgend jaar weer, nadat deze tijdelijk was verlaagd. Maar het kabinet pakt dat vooralsnog niet aan, waardoor burgers bij de pomp een tientje duurder uit zijn in januari, bij een volle tank.

De ministers laten verder ingrijpen hierbij aan de Tweede Kamer, omdat dit honderden miljoenen euro's aan belastinginkomsten zou gaan schelen en dat geld momenteel niet gemist kan worden. De Tweede Kamer kan alsnog afdwingen dat de belasting weer wordt verlaagd, in het debat na Prinsjesdag bijvoorbeeld, maar zal dan moeten laten bezuinigen op andere dossiers. Het kabinet legt de bal daarover dus bij de Kamer zelf. Deels ook omdat er verkiezingen aankomen, zeggen ingewijden, dan mag de Kamer zelf alvast een koers uitzetten. Wat ook geldt: het kabinet wil de vingers aan zo'n operatie niet branden.