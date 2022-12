Kabinet legt reclames en verpakkingen gericht op kinderen aan banden

Het kabinet wil een einde maken aan vrolijke stripfiguurtjes die nu vaak te vinden zijn op koekjes en snoepjes. Beeld ANP / Joyce van Belkom

Het kabinet werkt aan een verbod, dat deel gaat uitmaken van een breder pakket om overgewicht bij kinderen tegen te gaan. De precieze invulling is nog niet helemaal duidelijk en moet nog nader worden uitgewerkt. De voedselbranche had al afspraken gemaakt om dit te verminderen, maar ‘die zelfregulering heeft niet goed genoeg gewerkt,’ volgens staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid).

Het is volgens de staatssecretaris complex omdat er een duidelijke definitie moet komen van gezond en ongezond eten. Voor gezond eten mag namelijk wel reclame gemaakt blijven worden die gericht is op minderjarigen. Van Ooijen hoopt dat de strengere regels over twee jaar van kracht zijn.

Stripfiguurtjes

De staatssecretaris hoopt te kunnen verbieden dat bijvoorbeeld op frisdrankautomaten in scholen ongezonde producten worden aangeprezen. Ook de verpakking van ongezond eten mag niet meer ontworpen zijn om kinderen aan te spreken.

Dat zou het einde betekenen van de vrolijke stripfiguurtjes die nu vaak te vinden zijn op koekjes en snoepjes. Materialen voor spreekbeurten en uitingen op sociale media worden ook aan strengere regels gebonden, als het aan Van Ooijen ligt.

Het kabinet wil ook gemeenten wettelijke de bevoegdheid geven om de verkoop van fastfood rond scholen te beperken. Als ergens al veel snackbars of andere fastfoodaanbieders zitten, moet het mogelijk worden om de vestiging van een nieuwe zaak te verbieden. Er komt ook meer geld voor de preventie en bestrijding van overgewicht en obesitas bij zowel kinderen als volwassenen.

