Kabinet lanceert groeifonds van 20 miljard, eerste projecten nog deze regeerperiode

Het kabinet gaat nog voor de aankomende verkiezingen een aantal projecten aankondigen die de welvaart en het verdienvermogen van Nederland – de kansen om geld te verdienen – moeten vergroten. De investeringen worden betaald uit het nieuwe Nationaal Groeifonds, waarvoor 20 miljard euro wordt geleend voor de komende vijf jaar.

Welke projecten op stapel staan, is nog onduidelijk. Ze moeten in elk geval eenmalig zijn en een publiek karakter hebben, hebben ministers Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) en Wopke Hoekstra (Financiën) maandagochtend bekendgemaakt. De projecten moeten kennisontwikkeling aanjagen, de fysieke infrastructuur verbeteren of onderzoek, ontwikkeling en innovatie tot doel hebben. Het geld mag dus niet worden gebruikt om de zorguitgaven of het defensiebudget te verhogen.

Het fonds is volgens het kabinetsduo nodig om in de toekomst klappen op te kunnen vangen zonder meteen te hoeven bezuinigen. Daarvoor is het zaak dat de economie harder gaat groeien, zodat er meer belasting binnenkomt en er buffers kunnen worden opgebouwd.

Geen maximum

Het is de bedoeling dat jaarlijks in februari, bij de presentatie van de ‘Staat van de Economie’, bekend wordt gemaakt welke investeringsplannen zullen worden uitgevoerd. Ondernemers, (mkb-)bedrijven, kennisinstellingen en andere partijen kunnen voorstellen aandragen. De beoogde investering moet minimaal 30 miljoen euro bedragen. Er geldt geen maximum. De beste plannen worden vervolgens door ministeries ingediend bij een speciale commissie, die positief moet adviseren. Daarna moet het kabinet nog instemmen.

Om geen tijd te verliezen wordt deze procedure de eerste keer echter overgeslagen: het kabinet zal zelf voorstellen indienen waarvoor ‘al goed uitgewerkte plannen’ liggen. Pas in het tweede jaar dingen voorstellen van buiten mee.

Het investeringsfonds werd vorig jaar op Prinsjesdag aangekondigd en zou begin dit jaar al worden gelanceerd. De corona-uitbraak gooide echter roet in het eten.