Kabinet laat Nederlandse vakantiegangers naar ‘oranje’ Spanje en Portugal begaan

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) deelt samen met de GGD Kennemerland covidzelftesten uit aan jongeren die terugkeren van vakantie. Beeld ANP

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken, verantwoordelijk voor de reisadviezen, moeten mensen zelf nagaan of een reis noodzakelijk is. “Wij geven een reisadvies. Als dat oranje is, is dat absoluut een advies om ergens níét op vakantie te gaan,” zegt een woordvoerder van demissionair minister Sigrid Kaag. “Het is onverstandig dat in de wind te slaan.”

Vluchten blijven ondertussen toch vertrekken naar ‘oranje’ vakantielanden. Luchtvaartmaatschappijen en tussenpersonen staan annuleren of omboeken niet altijd toe. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft bij ‘alle airlines en reisorganisaties’ aangegeven dat een vakantiereis géén noodzakelijke reis is. “Dat zullen we blijven doen.” Verder wijst de woordvoerder van demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen op de eigen verantwoordelijkheid van mensen. “Dat is belangrijk. Want alleen samen krijgen we corona onder controle.”

Dat de vluchten toch vertrekken naar ‘oranje’ bestemmingen, wordt door de woordvoerder van Kaag logisch genoemd. “Reizen moet wel mogelijk blijven voor mensen die er voor dringende redenen heen moeten.” Ook benadrukt ze dat het ministerie altijd heeft gewaarschuwd dat een reis boeken nu een risico is. “Er zijn geen garanties dat een land dat nu ‘geel’ is dat ook blijft.”