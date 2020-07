Kabinet komt met taskforce in de strijd tegen lerarentekort

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Het is één van de aanbevelingen van Merel van Vroonhoven, de voormalige bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten die vorig jaar opzien baarde door zich te laten omscholen tot leraar in het speciaal onderwijs. Van Vroonhoven werd vorig jaar door minister Arie Slob (Onderwijs) aangesteld om te onderzoeken wat er beter kan in de aanpak van het lerarentekort.

Van Vroonhoven constateert ook dat de lerarenopleidingen beter moeten aansluiten op wat studenten nodig hebben. Een havist die meteen na de middelbare school naar de pabo gaat heeft een andere opleiding nodig dan een zij-instromer die al een carrière achter de rug heeft. Leraren moeten daarbij ook beter worden betrokken bij het bestrijden van het lerarentekort.

Verbeteringen forceren

Onderwijsministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven nemen de aanbevelingen van Van Vroonhoven over, schrijven zij donderdag aan de Kamer. Bewindspersonen roepen vaker een taskforce in het leven in de hoop dat het bij een maatschappelijk probleem verbeteringen kan forceren.

Volgens Slob is er al veel bereikt: de belangstelling voor de pabo neemt al een paar jaar toe en ook het aantal zij-instromers dat zich met behulp van speciale subsidies laat omscholen stijgt. “Maar er is geen enkele reden om nu achterover te leunen. De prognoses van de tekorten zijn onverminderd ernstig. De adviezen van Merel van Vroonhoven geven veel handvatten om daar wat aan te doen,” aldus Slob, die stelt dat er voor haar voorstellen in het onderwijsveld ‘brede steun’ is.