Kabinet komt met ‘ruiterlijk gebaar' naar verzetsheld Anton de Kom

De communistisch georiënteerde De Kom werd in 1933 door het toenmalige Nederlandse koloniale bewind in Suriname vastgezet en kort daarop naar Nederland verbannen. Hij schreef daarover een jaar later het geschiedenisboek Wij Slaven van Suriname, een aanklacht tegen racisme en uitbuiting.

Met de toekenning van het verzetsherdenkingskruis en de opname in de Canon van Nederland is volgens de Kamer al een begin gemaakt met de erkenning voor De Kom. Het extra gebaar is volgens initiatiefnemer Bram van Ojik (GroenLinks) nodig omdat hij als auteur en verzetsheld ‘grote betekenis heeft gehad voor de Nederlandse samenleving’.

Minister Blok snapt dat de wens van de Kamer om op ‘passende wijze bij de nagedachtenis stil te staan’. Hij gaat in overleg met de nog levende kinderen van de schrijver en activist over de invulling van het gebaar. Hij denkt daarbij aan een fonds om Surinaamse studenten te helpen.