Kabinet komt met maximum voor jaarlijkse huurstijging vrije sector

Minister Kajsa Ollongren. Beeld ANP

Ook krijgen gemeenten de mogelijkheid om het opkopen van betaalbare koopwoningen voor starters en mensen met een middeninkomen door beleggers voor de verhuur tegen te houden.

Dat meldt minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken). “Iedereen moet prettig en betaalbaar kunnen wonen,” aldus de bewindsvrouw. “Juist nu in deze onzekere tijd is een dak boven je hoofd extra belangrijk.” Daarom neemt het kabinet maatregelen ‘om de betaalbaarheid van woningen te verbeteren en excessen tegen te gaan’.

Verhuurders in de vrije sector mogen de huur jaarlijks niet verder laten stijgen dan 2,5 procent, plus inflatie. Daarmee worden huurders in dat segment straks net zo behandeld als mensen met een sociale huurwoning. Daarnaast wil Ollongren het mogelijk maken een tijdelijk huurcontract met een of twee jaar te verlengen. Nu moet een tijdelijk contract altijd worden gevolgd door een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

“Dit biedt zowel voor de verhuurder als de huurder voordelen,” aldus Ollongren. “Zo krijgen verhuurders meer mogelijkheden om maatwerk aan te bieden en kunnen huurders mogelijk langer in de woning blijven zitten, bijvoorbeeld als hun nieuwe woning later beschikbaar komt dan verwacht.”

Huurstijging sociale huur

Het ministerie van Binnenlandse Zaken is geen voorstander van een huurstop in de sociale huursector. “Zo’n maatregel zal de mensen die echt in de problemen zitten niet helpen. Vaak gaat het om een paar tientjes. Bovendien is er inkomenssteun voor zwaar getroffenen,” zegt woordvoerder Marinda Giethoorn.

De Woonbond is blij met de eerste stap van het kabinet om iets te ondernemen tegen de onbetaalbare huurprijzen in de vrije sector. “Eindelijk wordt er een stap genomen om huurders te beschermen tegen de enorme prijsstijgingen op de vrije huurmarkt. Daar zetten wij ons als Woonbond al lang voor in. Huurders betalen hier vaak al de hoofdprijs, en zien dat jaarlijks fors oplopen,” aldus directeur Zeno Winkels.

Wel wijst hij erop dat nog veel te winnen is om de positie van huurders op de vrije markt te verbeteren. Het zogeheten woningwaarderingsstelsel, waarmee een maximale huurprijs wordt bepaald voor een huurwoning, geldt niet voor de vrije huursector. Hierdoor kunnen de aanvangshuurprijzen in deze sector erg hoog zijn en vaak niet in lijn met de kwaliteit van de woning. Ook hebben huurders in de vrije sector geen toegang tot de huurcommissie om te hoge servicekosten of achterstallig onderhoud aan te vechten, aldus de Woonbond.

Belangenbehartiger voor vastgoedpartijen IVBN reageert eveneens positief. De vereniging is blij dat het kabinet niet voor een nog strengere maatregel heeft gekozen waarbij de overheid het vastgoedpartijen met een soort noodknop extra lastig had kunnen maken. “Wanneer deze noodknop zou zijn ingevoerd, zou de negatieve impact op investeringen in de nieuwbouw niet te overzien zijn geweest.”

Amsterdam

Tot woede van de Woonbond bleek eerder dat de huurverhogingen in de Amsterdamse sociale huursector dit jaar gewoon doorgaan. Gemiddeld stijgt de huur van sociale huurwoningen in de stad met 3,1 procent, meldde de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFCW).

Minister Ollongren zei op basis van dat nieuws dat het ‘de excessen zijn waar je iets aan moet doen’ en niet aan de algehele huurverhoging.