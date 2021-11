Kabinet koerst op ‘korte klap’ tegen virusgolf: horeca dicht om 19.00 uur is optie

Demissionair premier Mark Rutte bij het Catshuis. Beeld ANP

Het demissionaire kabinet heeft veel tijd nodig om het eens te worden. In het Catshuis spraken betrokken bewindspersonen donderdagochtend al ruim drie uur met onder meer OMT-voorzitter Jaap van Dissel, donderdagavond om 19.00 uur ging het overleg verder. Dat duurde tot half tien. Vrijdagochtend gaat de discussie verder.

Een horecasluiting vanaf 19.00 uur wordt serieus overwogen, bevestigt een ingewijde. Ook extra restricties voor niet gevaccineerde personen zijn bespreekbaar. Later hakt het kabinet de knoop door.

Het OMT adviseert de komende twee weken evenementen te schrappen en horeca en cultuur aan banden te leggen, maar een passend en rechtvaardig maatregelenpakket blijkt ditmaal niet eenvoudig op te stellen. Een bioscoop sluiten terwijl een café openblijft, rijmt niet, erkent een bron: “Je wil liefst één lijn trekken, daar gaan gesprekken over. Alle opties liggen op tafel, behalve de schoolsluiting.” Een dringender thuiswerkregime hangt sowieso in de lucht: werk zoveel mogelijk thuis, wordt weer het credo.

Groepsgrootte

De keuzes die het Outbreak Management Team aan de politiek voorlegt zijn stuk voor stuk heikel. De experts zien het liefst dat er een kortdurende, milde lockdown komt om de najaarsgolf plat te slaan.

Daarbij zou de maximaal toegestane groepsgrootte opnieuw moeten worden aangepast, evenementen kunnen dan worden geschrapt, ook de sluitingstijden van de horeca zouden verkort moeten worden. En iedereen -ook in cafés- zou weer aan een vaste zitplaats gebonden worden. Het 2G-protocol kan ook ingevoerd worden, dan zijn ongevaccineerden niet meer welkom op bepaalde plekken. Dat kost wel weken om in te voeren. Tot die tijd is dus waarschijnlijk andere actie nodig. Volgens een bron uit het OMT zijn verstrekkender maatregelen als een avondklok ‘nu niet aan de orde’.

Het kabinet moet vrijdag de details uitwerken en een formeel besluit nemen. Vrijdagavond worden de maatregelen bekendgemaakt tijdens een nieuwe persconferentie.

Extra maatregelen

Het kabinet broedt op extra maatregelen om de nieuwe coronagolf te temmen. Dagelijks komen er gemiddeld meer dan 12.000 infecties bij, vandaag zelfs 16.000 – een record. Er liggen nu 1699 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 330 op de ic’s. In Limburg vrezen artsen een ‘zorginfarct’ en ‘lokaal code zwart’ omdat de toestroom van patiënten te groot is.

De 2G-regels zijn ook ‘een optie’ om de boog plat te slaan. Volgens dat protocol zijn alleen nog gevaccineerden of genezen personen welkom in bijvoorbeeld de horeca. In diverse Duitse deelstaten en Oostenrijk geldt deze maatregel al. Het OMT noemde de 2G-optie al langer, maar die is politiek uiterst controversieel. In Nederland lijkt er te weinig draagvlak voor het buitensluiten van ongevaccineerden. “Als de Tweede Kamer niet had geblokkeerd, zou het wellicht al eerder afgekondigd zijn,” meldt een kabinetsbron.

Thuiswerken

Vorige week gingen ruim een maand na de grote versoepelingen weer de eerste restricties in. Thuiswerken moet voor de helft van de tijd, mondkapjes zijn op veel plekken weer verplicht. Behalve waar gewerkt wordt met de coronapas. Die geldt als toegangsbewijs in de horeca, cultuurinstellingen, in zwembaden en sportscholen.

Na een wetswijziging wordt de QR-code ook ingevoerd voor pretparken en dierentuinen.

De uitbreiding van de coronapas naar de werkvloer, voor niet-essentiële winkels en in de zorg wordt wel voorbereid, melden bronnen.