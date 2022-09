Kabinet koerst op energiecompensatie voor miljoenen gezinnen: ‘Meerderheid van het land profiteert’

Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie. Beeld ANP

Op het ministerie van Financiën was zondag urenlang topoverleg over een noodplan voor de hoge energiefactuur. Betrokken bewindspersonen en coalitiefractieleiders bogen zich over de doorgerekende opties.

Ze streven naar een compensatieregeling waarbij ieder huishouden een fikse korting krijgt voor een gemiddeld stroom- en gasverbruik, bijvoorbeeld van 1200 kuub gas en 2500 kilowattuur stroom per jaar. Tot die grens bereikt is, betalen mensen dan het tarief dat begin dit jaar voor de invasie van Oekraïne gold. Alles daarboven moet wel afgerekend worden tegen het hogere markttarief. “Dan blijft er een prikkel om niet teveel te verbruiken. Als je ook je sauna en je zwembad verwarmt, betaal je meer,” aldus een Haagse bron.

Liefst gaat de regeling nog dit najaar in, melden ingewijden, al lijken vooral de kleinere energiebedrijven niet in staat tot verwerking van deze technisch en administratief ingewikkelde operatie. Een andere ingewijde zegt: “De energiegiganten zeggen: het lukt ons wel vanaf november, de kleintjes hebben meer tijd nodig. Daarover gaan we morgen verder in gesprek.”

Doel is om er maandag een klap op te geven: “We hebben goede hoop dat dit goedkomt.” Met dit compensatiepakket zijn vele miljarden euro’s gemoeid, afhankelijk van de timing en de exacte hoogte van het prijsplafond. “Maar het komt erop neer dat een boel mensen dan veel minder gaan betalen voor hun energie.” Dit noodpakket komt dan bovenop de eerdere compensatieplannen van het kabinet. In totaal trekt deze coalitie volgend jaar al 16 miljard euro uit om de welvaartsdip te dempen, het energiepakket komt daar nog bij.

De nood is hoog. De energieprijzen stegen afgelopen jaar en kunnen nog verder klimmen, vrezen politici. Het Centraal Planbureau (CPB) becijferde voor de zomer dat tussen de 670.000 en 1,2 miljoen huishoudens hun vaste lasten niet kunnen betalen als de prijzen hoog blijven. Ook de middeninkomens voelen de huidige crisis steeds meer in hun portemonnee.

‘Niemand in de kou’

Het kabinet wil koste wat kost voorkomen dat huishoudens dreigen te worden afgesloten van elektriciteit en gas omdat zij hun rekening niet meer kunnen betalen. Daarover voert minister Rob Jetten (Klimaat en Energie, D66) samen met minister Carola Schouten (Armoedebestrijding, ChristenUnie) ‘intensieve gesprekken’ met energiebedrijven “We willen dat niemand letterlijk in de kou komt te zitten,” zei Jetten eerder. “We willen allemaal zorgen dat mensen die het hardst getroffen worden door de hoge prijzen geholpen worden.”

In een lezing kondigde Jetten zondagmiddag aan dat hij energiebedrijven wil dwingen voortaan ook langduriger contracten met vaste prijs te laten aanbieden. De gas- en stroomleveranciers moeten dan contracten van een jaar of langer bieden, dan hebben klanten langer zekerheid over het tarief.

