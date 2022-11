Kabinet kijkt naar tegemoetkoming aan Surinaamse ouderen wegens onterecht AOW-gat

Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen Beeld ANP

Het gaat om mensen die naar Nederland kwamen voordat Suriname in november 1975 onafhankelijk werd. Zij hebben geen volledige oudedagsvoorziening opgebouwd over de jaren die ze in Suriname woonden, hoewel het land toen nog wel in het Koninkrijk der Nederlanden zat.

De ouderen ervaren dat als een groot onrecht, ziet de minister. “De gesprekken met ouderen uit de Surinaamse gemeenschap hebben diepe indruk op mij gemaakt. In het vraagstuk rondom de onvolledige AOW ervaren zij groot onrecht. Ik begrijp die gevoelens.” Daarom kijkt het kabinet naar een eenmalige tegemoetkoming, ‘als gebaar van erkenning richting deze ouderen’, aldus de bewindsvrouw.

Er zijn geen mogelijkheden om de AOW-opbouw voor deze groep te repareren, zo meldde de Raad van State onlangs aan het kabinet. Daarom onderzoekt het kabinet nu of een eenmalige tegemoetkoming, zoals een commissie vorig jaar zomer ook al had geopperd, wel mogelijk is.

De uitkomst van het onderzoek wordt in het eerste kwartaal van volgend jaar verwacht.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: