Kabinet kiest: alleen in Rotterdam en Groningen nog kinderhartchirurgie

‘Alles overziend concludeer ik dat de patiënt vanwege kwaliteit en toegankelijkheid van zorg het meest gebaat is bij concentratie in het Erasmus MC en het UMC Groningen’, schrijft minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66) maandag in een brief aan de Tweede Kamer. Zijn keuze, dat alleen nog de academische ziekenhuizen van Groningen (UMCG) en Rotterdam (Erasmus MC) complexe operaties bij baby’s met aangeboren hartafwijkingen mogen uitvoeren, is beladen omdat ook de ziekenhuizen in Leiden en Utrecht hun afdeling willen behouden. De ziekenhuizen krijgen tot 27 februari de tijd om te reageren, daarna valt het definitieve kabinetsbesluit.

Volgens minister Kuipers voldoet het Erasmus MC het beste aan de kwaliteitseisen en is het logisch om daarnaast voor een ziekenhuis buiten de randstad te kiezen, zodat de zorg regionaal toegankelijk blijft. “Omdat het veld zelf helaas niet tot een beslissing kon komen, heb ik zelf een voorgenomen besluit genomen,” laat Kuipers via een woordvoerder weten. “Dit biedt duidelijkheid voor de zorgprofessionals, de bestuurders, maar veel belangrijker nog: voor de patiënt.”

In de toekomst mogen dus alleen de academische ziekenhuizen van Groningen (UMCG) en Rotterdam (Erasmus MC) de ingewikkelde ingrepen bij baby’s met aangeboren hartafwijkingen uitvoeren. Nederland telt slechts elf kinderhartchirurgen, zij doen extreem gespecialiseerd werk met jaarlijks in totaal zo’n 170 hartoperaties. Nu al lukt het amper om de werkroosters rond te krijgen, ook gaan sommige chirurgen nog met pensioen.

Kuipers benadrukt dat alleen de operaties gecentraliseerd worden: standaardcontroles, poliklinische afspraken, voor- en nazorg blijven aangeboden worden in de ziekenhuizen van Leiden en Utrecht.

Reorganisatie academische zorg

En de ziekenhuizen van Rotterdam en Groningen zijn daarnaast gewaarschuwd: zij zullen in de toekomst ‘andere vormen van zorg moeten loslaten’ die dan juist weer gecentraliseerd zullen worden in Utrecht en Leiden. ‘Ik ga daarover graag in gesprek met de universitair medische centra,’ meldt Kuipers die deze clustering een ‘eerste stukje van de puzzel noemt. De NZa adviseerde al om het totale zorgaanbod van de academische ziekenhuizen te reorganiseren, zodat de kwaliteit van alle specialismen optimaal is en de regionale spreiding ook zoveel mogelijk behouden blijft.

Het kabinet gaat met de voorgenomen centralisatie deels in tegen een advies van de Nederlandse Zorgautoriteit. De NZa adviseerde eind vorig jaar om meer tijd te nemen voor het centralisatieplan dat de academische ziekenhuizen zelf zouden moeten opstellen. “Sluiting van de afdeling kan leiden tot sluiting van de kinder-intensivecareafdeling en is een risico voor de regionale beschikbaarheid van de acute zorg,” meldde de toezichthouder. Maar de ziekenhuizen konden het onderling niet eens worden, waarna de bal weer bij Kuipers kwam te liggen.

De discussie over clustering van de kinderhartchirurgie sleept al lang. Na bijna dertig jaar steggelen wees het vorige kabinet eind 2021 plotseling Utrecht en Rotterdam aan voor de specialistische hartzorg; Leiden en Groningen zouden die tak dan verliezen. Daarna ontstond een hevige onderlinge strijd, met insinuaties en moddergooien over en weer.

‘Heel blij’ en ‘enorm teleurgesteld’

Het UMC Groningen zegt ‘heel blij’ te zijn dat het is uitgekozen. Het ziekenhuis schrijft in een reactie te begrijpen dat dit grote impact heeft op de andere centra en de professionals daar, en zegt er alles aan te gaan doen om de transitie van zorg goed te laten verlopen.

Het niet gekozen UMC Utrecht laat weten ‘enorm teleurgesteld’ te zijn. Het ziekenhuis bestudeert het voorgenomen besluit van de minister. ‘Het is onbegrijpelijk dat hierin het belang van instellingen boven dat van de kwaliteit en continuïteit van zorg voor patiënten gaat’, schrijft het op de website. Ook Leiden zegt ‘onaangenaam verrast te zijn. “We staan er uiteraard niet achter.”

Kuipers hoopt nu dat ‘de UMC-bestuurders onderkennen’ dat deze stap nodig is: “In het belang van patiënten, kinderen en ouders.” Omdat de D66-minister tot voor kort zelf bestuursvoorzitter van het Erasmus-ziekenhuis was, heeft hij collega-minister Conny Helder laten meekijken met het dossier, ‘volgens het zes ogen-principe’.