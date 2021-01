Kabinet: jongeren mogen toch voor ouderen bij acuut IC-tekort

Beeld ANP

Dat laat minister Tamara van Ark (Medische Zorg, VVD) zojuist weten aan de Tweede Kamer. Een meerderheid van de Tweede Kamer sprak zich vorige week tijdens het debat over de coronacrisis al uit tegen het plan van het kabinet.

Artsenorganisaties hadden na maanden overleg en consultatierondes - onder meer bij ouderenbonden - een draaiboek gemaakt voor de crisisfase ‘code zwart’, die geldt in het geval dat ziekenhuizen overlopen en er dus een schreeuwend gebrek aan IC-bedden ontstaat. In het uiterste geval kan leeftijd dan een criterium zijn om een bed toe te wijzen, als het onderscheid niet op medische gronden kan worden gemaakt, vinden de medici. Overigens is het zover nog niet: momenteel stabiliseert het totaal aantal opgenomen coronapatiënten, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Het aantal daalt naar verwachting de komende weken.

Maar het kabinet wilde daar niet aan en kondigde vorige week een wetsvoorstel aan om onderscheid op basis van generaties te voorkomen. Als de medische afwegingen - andere ziektes, overlevingskans - uitgeput zijn, moet er geloot worden, stelde de regering. Elk leven is gelijkwaardig, redeneerde minister Tamara van Ark (Medische Zorg, VVD), leeftijdsdiscriminatie moet voorkomen worden. Maar de Tweede Kamer schaarde zich in meerderheid toch achter het draaiboek van de experts.

IC-tekort

Het kabinet schrijft nu dat er “naast het draagvlak onder de zorgverleners zelf en een aantal ouderenorganisaties, ook een brede politieke steun bestaat voor het gebruik van leeftijdscohorten als selectiecriterium.” En daarmee heeft het draaiboek het zo nodige brede draagvlak bij professionals, betrokkenen als ouderenbonden en in het parlement, schrijft Van Ark: “Juist die brede maatschappelijke en politieke steun voor zorgverleners bij het maken van dergelijke ontzettend moeilijke keuzes is voor de standpuntbepaling van het kabinet van essentieel belang.” Het plan voor de spoedwet verdwijnt daarmee in de prullenbak.