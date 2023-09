Kabinet is statiegeldellende zat: ‘Er zijn gewoon niet genoeg inzamelautomaten’

Een man verzamelt in de Leidsestraat statiegeldflesjes en -blikjes om geld te verdienen. Beeld ANP

Demissionair staatssecretaris Vivianne Heijnen (CDA, milieu) is ‘ronduit teleurgesteld’ over onder meer over het aantal inzamelpunten. ‘Er is echt nog werk aan de winkel.’

Heijnen voerde eerder deze week een stevig gesprek met Hester Klein Lankhorst, directeur van het Afvalfonds Verpakkingen, dat het bedrijfsleven vertegenwoordigt. De staatssecretaris heeft duidelijk gemaakt dat het heel snel heel veel beter moet met de inzameling van flesjes en blikjes.

Begin augustus bleek dat de inzameldoelstellingen voor plastic flessen bij lange na niet worden gehaald. Het bedrijfsleven is wettelijk verplicht 90 procent in te nemen, maar in 2022 kwam maar 68 procent terug via de statiegeldroute.

Heijnen wijt dat met name aan het ontbreken van een laagdrempelig inzamelsysteem. “Er zijn nu gewoon niet genoeg inzamelapparaten,” zegt Heijnen in antwoord op vragen. Ook wijst ze erop dat automaten regelmatig niet werken en dat er soms lange rijen staan. “En je ziet zwerfafval, omdat mensen zoeken naar statiegeldverpakkingen in openbare prullenbakken. Er is echt nog werk aan de winkel.”

Helder plan

Producenten van verpakkingen moeten van de staatssecretaris met ‘een helder plan komen waarin ze uiteenzetten hoe en wanneer ze op die 90 procent inzameling gaan komen’. Het bedrijfsleven mag zelf invullen hoe het die doelstelling gaat halen. Heijnen: “Meer innamepunten lijkt mij een voor de hand liggende maatregel. Ik vind dat mensen die netjes statiegeldverpakkingen willen inleveren dit op een makkelijke manier moeten kunnen doen.”

Het Afvalfonds Verpakkingen wil geen verdere toelichting geven op het gesprek met de minister. Een woordvoerder verwijst naar een eerder statement, waarin de organisatie aankondigt werk te maken van meer inzamelpunten. Een concrete tijdlijn geeft het Afvalfonds niet.

Eerder bleek uit navraag van het AD dat maar op vijf van de vierhonderd NS-stations inzamelautomaten staan. Stations zijn typisch plekken waar veel blikjes en flesjes verkocht worden.

Duur systeem

De zaak kan hoe dan ook nog een staartje krijgen voor het bedrijfsleven. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) broedt momenteel op stappen vanwege de slechte inzamelcijfers. Een woordvoerder liet eerder weten dat die stappen kunnen variëren van een waarschuwing tot een zogeheten last onder dwangsom.

Statiegeld van producten die niet worden ingeleverd, belandt bij Statiegeld Nederland, een stichting die gelieerd is aan het Afvalfonds Verpakkingen. Doordat de inzameling nu zo slecht gaat, loopt het bedrag dat daar binnenkomt snel op. In 2022 ging het volgens berekeningen van een milieu-organisatie om 84 miljoen euro. En dit jaar, nu er ook op blikjes statiegeld zit, gaat het waarschijnlijk nog om veel meer geld.

Maar het is onmogelijk om dat te controleren. In een interview met het AD zei Hester Klein Lankhorst dat dat geld bij de stichting blijft. “Van het geld betalen we nieuwe automaten, campagnes en andere maatregelen om het systeem te verbeteren. Het statiegeldsysteem is duur.”

Matige prestaties

De matige prestaties die het bedrijfsleven tot nu toe levert, roepen echter de vraag op hoe dat geld dan precies wordt besteed. Zelfs staatssecretaris Heijnen heeft die kennis niet. ‘De rapportage die het Afvalfonds jaarlijks in moet sturen over de inzamelcijfers gaat hier niet specifiek over. Wij hebben die informatie niet,’ laat een woordvoerder weten.

D66-Kamerlid Kiki Hagen noemt dit ‘heel erg kwalijk’. Zij vindt dat het om geld van de consument gaat, en dat die daarom recht heeft te weten wat ermee gebeurt. In schriftelijke vragen verzoekt ze de staatssecretaris om het Afvalfonds – als dat mogelijk is – te verplichten om inzichtelijk te maken hoeveel statiegeld er jaarlijks bij hen achterblijft. ‘Dit geld moet op zijn minst naar uitbreiding van inzamelingspunten, verbetering van inzamelpunten en het tegengaan van zwerfafval gaan,’ schrijft het Kamerlid.

Heijnen stelt dat het vooral belangrijk is dat er een goed werkend systeem komt. ‘Gezien de cijfers over 2022 lijkt het me evident en noodzakelijk dat het Afvalfonds vol inzet op de verbetering van het systeem. Dit zal ongetwijfeld ook een fikse aanvullende investering vragen, waarvoor de producenten ook het niet geïnde statiegeld kunnen gebruiken.’