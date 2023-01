Nieuws

Kabinet in gesprek met Stichting Japanse Ereschulden, onduidelijk of excuses op tafel liggen

Staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) gaat volgende maand in gesprek met de Stichting Japanse Ereschulden. Zijn woordvoerder bevestigt noch ontkent dat het gesprek zal gaan over excuses van het kabinet aan Nederlandse slachtoffers en nabestaanden van de Japanse bezetting in Nederlands-Indië.