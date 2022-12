Kabinet houdt vast aan excuses op 19 december, kort geding lijkt door te gaan: ‘Hetgeen vernietigd is, moet hersteld worden’

Armand Zunder, voorzitter van de Nationale Reparatie Commissie Suriname, arriveert bij het Catshuis Beeld ANP

Het kabinet heeft op het Catshuis de plooien niet glad kunnen strijken. Belangenorganisaties zijn niet tevreden over de uitkomst nu het kabinet vasthoudt aan excuses op 19 december. “Ik heb het gevoel dat ik de afgelopen uren naar een politiek spelletje heb zitten luisteren,” zei oud-PvdA-politicus Hannah Belliot na afloop van het gesprek. “Nu worden midden in de winter excuses aangeboden terwijl voor ons 1 juli een soort bevrijdingsdag is.’’

De Amsterdamse stichtingen Eer en Herstel, Wi Kon Na Wen, Afro-Caribische Levensbeschouwing en Spiritualiteit, Wi Sten en Keti-Koti, en de lokale multiculturele zender Mart spannen een kort geding tegen de staat aan met de eis om de de excuses op 19 december op te schorten. Ze zijn boos dat het kabinet zonder overleg heeft besloten op 19 december in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen excuses aan te bieden voor het slavernijverleden.

Advocaat Joancy Breeveld, die namens haar cliënten bij het overleg was, zegt dat de organisaties ‘alles zullen doen om het proces te stoppen’. De rechtszaak dient donderdag.

Miljarden euro’s

Minister Sigrid Kaag, die het overleg leidde, wilde na afloop inhoudelijk weinig kwijt. Ze sprak over ‘intensieve maar waardevolle’ gesprekken en herhaalde de woorden van premier Mark Rutte dat het kabinet op 19 december met een reactie op het rapport van het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden zal komen. Dat gebeurt om 15.00 uur in het Nationaal Archief, zo staat in de officiële uitnodiging. “Onze intentie is om er een betekenisvol moment van te maken en we hopen dat het ook zo wordt ontvangen en gezien,” aldus Kaag.

Voorafgaand aan het overleg zei voorzitter Armand Zunder van de Nationale Reparatie Commissie Suriname (NRCS) dat Nederlandse excuses voor deze ‘misdaden tegen de menselijkheid’ gepaard moeten gaan met forse herstelbetalingen. “Hetgeen allemaal vernietigd is, moet hersteld worden. Ons referentiekader ligt in termen van de miljarden euro’s en zeker niet in de honderden miljoenen euro’s.”

Volgens Kaag is er in het Catshuis niet gesproken over financiële compensatie. “Er zijn heel veel suggesties gedaan. We hebben niet in het bijzonder over de herstelbetalingen gesproken. We hebben zorgvuldig gekeken naar adviezen van het adviescollege. We zullen niet alles overnemen, maar we zullen werk maken van heel veel elementen in die adviezen.”

Alles op alles

Belangenorganisaties spraken dinsdag urenlang met kabinetsleden over de voorgenomen excuses van het kabinet op 19 december. Zunder heeft geen bezwaar tegen de beoogde datum, maar vindt de manier waarop de Nederlandse regering de datum ‘eigenzinnig’ heeft bepaald wel ‘ongelukkig’. Zijn organisatie vraagt al jaren om excuses en het is volgens Zunder dus ook hoog tijd is dat het kabinet die aanbiedt.

Bij het overleg op het Catshuis waren naast Kaag ook de ministers Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) en Franc Weerwind (Rechtsbescherming), evenals staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties) en zorgminister Ernst Kuipers.

Het kabinet zet alles op alles om op 19 december excuses te kunnen aanbieden voor het slavernijverleden. Maandagavond heeft staatssecretaris Van Huffelen op eigen verzoek in de Amsterdamse Bijlmer een gesprek gehad met vertegenwoordigers van de organisaties die een kort geding willen aanspannen.

Niks nieuws

“Ze heeft ons niks nieuws verteld,” zegt Roy Groenberg, voorzitter van stichting Eer en Herstel. “Ik had er ook geen hoge verwachtingen van. Die heb ik al 160 jaar niet. De staatssecretaris heeft verteld dat meneer Rutte en co. van plan zijn iets geweldigs te doen op 19 december. Wij hebben uitgelegd waarom we een kort geding hebben aangespannen. Het was verder een vriendelijk gesprek van twee uur.”

Donderdag gaat Kaag naar Suriname om verder te spreken over de plannen met de Surinaamse regering en plaatselijke organisaties. Haar bezoek werd ingelast na kritiek vanuit Suriname. Vrijdag zal het kabinet een besluit nemen over de tekst die Rutte volgende week maandag gaat uitspreken als reactie op het rapport van een dialooggroep. Naar verwachting gaat het om excuses, maar dat is nog niet officieel aangekondigd. Rutte spreekt zelf van ‘een betekenisvol moment’, waarvan er wat hem betreft nog een paar zullen volgen.

De Tweede Kamer gaat pas na 19 december in debat over het slavernijverleden van Nederland en de mogelijke excuses van het kabinet hierover.