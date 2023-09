Kabinet houdt stug vast aan krimp van Schiphol en wil ook nachtsluiting: ‘Niets doen is geen optie’

Er hoeven minder vluchten te worden geschrapt doordat er een paar maatregelen zijn ingediend die kansrijk zijn, zoals de nachtsluiting van Schiphol, die veel meer geluidsreductie oplevert dan het schrappen van vluchten overdag. Beeld Getty Images/iStockphoto

Dat zei Harbers vrijdagmiddag na afloop van de ministerraad. Zoals deze krant eerder al schreef zet de minister de afname van het aantal vluchten per april door. “We hebben de experimenteerregeling die daarvoor nodig is nu vastgelegd. We zullen hem op het eerst mogelijke moment invoeren, zodat we per april volgend jaar naar 460.000 vluchten gaan (op jaarbasis, red).”

Dat Harbers haast maakt met zijn krimpplannen, door al in april volgend jaar het aantal vluchten 8 procent te temperen, is volgens de minister onvermijdelijk. “Daar hebben we ook van het Gerechtshof groen licht voor gekregen. Dat oordeelt dat we verplicht zijn om geluidsregels te handhaven. Ik vind het een groot risico om die uitspraak te negeren.”

De stap neemt een voorschot op definitieve krimp. Harbers houdt nog altijd een slag om de arm of die al per 1 november 2024 mogelijk is. “De experimenteerregeling is voor hooguit een paar jaar. We willen uiteindelijk de geluidshinder over het gehele etmaal 20 procent terugbrengen. Dan komen we uit op 452.500 vluchten per jaar. Dat zijn er meer dan was voorgenomen. Doordat er een paar maatregelen zijn ingediend die kansrijk zijn, zoals de nachtsluiting van Schiphol, die veel meer geluidsreductie oplevert dan het schrappen van vluchten overdag.”

’s Nachts stillere vliegtuigen

De maatregelen die Harbers nu bekendmaakt, leiden tot een geluidsreductie van 15 procent. “We beginnen met maatregelen om ’s nachts alleen stillere vliegtuigen te gebruiken en het gebruik van secundaire Schipholbanen te beperken (zoals de Buitenveldertbaan en Aalsmeerbaan, red) die veel overlast veroorzaken. Daarnaast zullen we het aantal nachtvluchten beperken van 32.000 per jaar nu naar 28.700 per jaar.”

“Die laatste 5 procent moet echt worden ingevuld.” Die moet volgens de minister worden bereikt met nachtsluiting van de luchthaven. “We hebben nu onvoldoende gegevens om die al toe te passen en belanghebbenden hebben daar nog niet op kunnen reageren. We moeten precies weten wat de impact is op luchtvaartmaatschappijen. We willen ook geen juridische averij oplopen. Ik hoop dat dat onderzoek begin volgend jaar klaar ligt, zodat er dan een besluit kan vallen.”

“We vinden het wel een heel aantrekkelijke maatregel, dat merk ik ook vanuit reacties van omwonenden. Andere luchthavens doen het ook. Tegen bewoners zeg ik: het einddoel is niet weg. Er móét 20 procent minder geluid komen. De opdracht dat te behalen, ligt nu vast. Die zal door de luchthaven en luchtvaartsector uitgevoerd moeten worden.”

Vlootvernieuwing

De oproep van de luchtvaartsector om van krimp af te zien omdat met de komst van nieuwe stillere vliegtuigen het resultaat veel groter is, legt Harbers naast zich neer. “Niets doen is geen optie.”

“We luisteren naar alle partijen die een reactie hebben gegeven. Die nemen we allemaal serieus. De belangen zijn groot en tegengesteld. Alle plannen, ook die van KLM, zijn zorgvuldig beoordeeld op hoe snel ze resultaat opleveren. Vlootvernieuwing van KLM neemt echt nog jaren in beslag, dat is niet in november volgend jaar al het geval.”

Dat na Canada ook de VS dreigt met tegenmaatregelen als Nederland de toegang voor hun luchtvaartmaatschappijen op Schiphol beperkt, is voor Harbers geen reden de plannen aan te passen. “Ik ben me er zeer bewust van dat Noord-Amerika hierop negatief reageert. Aan alles bij Schiphol zitten risico’s. We proberen het passend te maken binnen de luchtvaartverdragen.”

Luchtvaartmaatschappijen, reisbranche en vakbonden zijn woedend dat het demissionaire kabinet nu besluiten neemt over cruciale ingrepen in de luchtvaart. Harbers: “We hebben ons de vraag gesteld of dit niet ingewikkeld is voor een demissionair kabinet. Maar over definitieve krimp valt vandaag nog geen besluit, we hebben het alleen aan Brussel voorgelegd. Besluiten volgen later.”